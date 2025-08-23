Social Medicamentele experimentale pentru epilepsie inversează simptomele autismului, arată un studiu







Cercetători de la Stanford Medicine au identificat o posibilă legătură între medicamentele experimentale pentru epilepsie și ameliorarea simptomelor autismului. Studiul realizat pe şoareci deschide noi căi pentru dezvoltarea unor terapii inovatoare care să vizeze tulburările autismului, oferind speranţe pentru tratamente mai eficiente în viitor.

Un grup de cercetători de la Stanford Medicine a făcut progrese semnificative în înțelegerea mecanismelor neurologice din spatele tulburărilor asociate cu această boală. Studiul realizat pe șoareci sugerează că hiperactivitatea unei anumite regiuni din creier, nucleul talamic reticular, ar putea fi responsabilă pentru manifestările comportamentale specifice acestei afecțiuni.

Nucleul talamic reticular funcționează ca un filtru esențial pentru transmiterea informațiilor senzoriale între talamus și cortex, iar cercetătorii au descoperit că reglarea hiperactivității din această zonă ar putea reprezenta o țintă terapeutică promițătoare.

În experimentul efectuat pe şoareci, suprimarea activității acestui nucleu a condus la ameliorarea mai multor simptome asociate autismului, printre care:

predispoziția la crize epileptice,

hipersensibilitatea la stimuli,

hiperactivitatea motoriei,

comportamente repetitive și dificultăți în interacțiunile sociale.

Medicamentele folosite în acest studiu, care reduc activitatea nucleului talamic reticular, sunt de asemenea investigate în contextul tratamentului epilepsiei. Această suprapunere sugerează existența unor mecanisme comune între tulburările din spectrul autist și epilepsie, explicând frecvența coexistenței acestor două afecțiuni în rândul pacienților.

Studiul a monitorizat activitatea neuronală a nucleului talamic reticular la șoareci, în timp ce aceștia erau expuși la diferiți stimuli și în timpul interacțiunilor. Rezultatele au arătat o creștere semnificativă a activității în această regiune cerebrală atunci când animalele reacționau la stimuli precum lumina.

De asemenea, nucleul talamic reticular a manifestat descărcări spontane care au generat convulsii. Acest aspect este deosebit de relevant, deoarece epilepsia apare la un procent mult mai ridicat în rândul persoanelor cu autism, aproximativ 30%.

Pentru a investiga această conexiune, oamenii de știință au testat un medicament experimental anti-epileptic, Z944, observând o ameliorare a comportamentelor deficitare la șoarecii cu autism.

Aceste descoperiri deschid noi perspective în tratamentul tulburărilor din spectrul autist, indicând nucleul talamic reticular ca o potențială țintă pentru terapii viitoare, după cum subliniază autorii studiului, potrivit neurosciencenews.com.