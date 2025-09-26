Medicamentele, camioanele grele și mobila, vizate de tarifele lui Trump

Tarifele anunțate de Donald Trump reînvie războiul comercial global. Președintele Statelor Unite a decis introducerea unor taxe vamale drastice pe produse farmaceutice, camioane grele, mobilier și materiale pentru renovări, cu aplicare de la 1 octombrie.

Măsura, justificată oficial prin motive de securitate națională, este considerată cea mai dură acțiune comercială de la începutul anului și riscă să declanșeze un nou val de tensiuni economice.

Declarațiile lui Donald Trump au venit joi seara, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, unde a scris:

În aceeași intervenție, liderul republican a precizat și introducerea unui tarif de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii”, argumentând că această decizie este luată „în primul rând din motive de securitate națională”.

Contextul anunțului este legat de o investigație declanșată la începutul anului în baza Secțiunii 232 din legislația comercială americană, care permite președintelui să intervină atunci când importurile sunt considerate o amenințare pentru securitatea națională.

Trump a utilizat deja de mai multe ori această prevedere pentru a justifica taxe vamale pe diverse produse strategice.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Acțiunile companiilor europene Volvo și Daimler, rivali direcți ai producătorilor americani Peterbilt și Mack Trucks, au înregistrat scăderi semnificative la tranzacțiile de după închidere.

Nici sectorul mobilierului nu a scăpat: Trump a anunțat o taxă de 50% pe dulapuri de bucătărie, lavoare de baie și produse similare, precum și un tarif de 30% pe mobilier tapițat.

„Vom susține industria americană și vom stopa dependența de importuri ieftine”, a scris el.

Conform Comisiei pentru Comerț Internațional a SUA, în 2022 importurile de mobilier, în special din Asia, au reprezentat 60% din piața totală, inclusiv 86% din mobilierul din lemn și 42% din cel tapițat.

Nu este surprinzător că acțiunile retailerilor americani Wayfair și Williams Sonoma s-au prăbușit imediat după anunț.

Analistii avertizează că noile tarife ar putea alimenta presiunile inflaționiste din cea mai mare economie a lumii.

Costurile suplimentare pentru medicamente, camioane și mobilier ar putea fi transferate consumatorilor, ceea ce ar pune presiune pe bugetele gospodăriilor americane.

„Aceste măsuri vor genera instabilitate în lanțurile globale de aprovizionare și vor ridica prețurile pentru consumatori”, a comentat un economist european, citat de presa germană.

În plan geopolitic, decizia riscă să adâncească tensiunile comerciale dintre SUA și partenerii tradiționali. China, Uniunea Europeană și chiar state aliate precum Canada și Mexic au fost deja afectate de politicile protecționiste ale lui Trump.

Rămâne de văzut dacă aceste tarife vor fi urmate de contramăsuri din partea altor guverne.

Președintele american pare însă hotărât să continue strategia de relocalizare a producției.