Politica Matei Păun, adevărul despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Ce îi leagă







Analistul financiar Matei Păun, cunoscut pentru implicarea sa în campaniile lui Nicușor Dan, a oferit detalii despre relația pe care o are cu președintele României. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2012, când Nicușor Dan candida ca independent la Primăria Capitalei. În perioada respectivă, omul de afaceri i-ar fi oferit o donație de maxim 2.000 de euro.

Matei Păun, omul în care Nicușor Dan are încredere totală

În 2016, analistul politic a devenit coordonatorul campaniilor electorale ale lui Nicușor Dan pentru Primăria București, precum și ale USR, la momentul respectiv o formațiune politică aflată la început de drum.

„În 2016, când am ales să mă implic cu timpul meu, am ales să separ implicarea financiară de implicarea timpului cu care am investit în campaniile respective”, a declarat Matei Păun, la Digi24.

Mai mult, omul de afaceri a căutat și alți susținători pentru Nicușor Dan.

„Trebuie să ne uităm la istoricul lui”, a mai spus el.

Explicații despre campania din 2025

Matei Păun a vorbit și despre alegerile prezidențiale din 2025, în urma cărora Nicușor Dan a devenit președintele României. Acesta a menționat că nu a avut un rol important în campania electorală, însă a recunoscut că a încercat să sprijine eforturile echipei acestuia. Astfel, misiunea de a atrage noi donații pentru actualul președinte nu a fost încheiată în 2024.

„În anumite situații am reușit, în altele nu. Nu e ușor să oameni să se depărteze de bani, dar am încercat asta”, a explicat analistul politic.

Întrebat dacă există posibilitatea ca donatorii să aibă așteptări de la Nicușor Dan, omul de afaceri a oferit un răspuns ferm.

„Există un număr mic de oameni care au donat mai mult sau au împrumutat în timpul campaniei. Trebuie să ne uităm la istoricul lui Nicușor. A fost primar 5 ani, au fost oameni care l-au ajutat din punct de vedere financiar în 2 campanii, în 2020 și 2024, întrebarea mea ar fi: ce dovezi am avea că aceste favoruri s-ar fi răsplătit? Eu cred că nu avem vreo dovadă, ar fi răspunsul cel mai clar”, a afirmat analistul.

Matei Păun, despre relația cu Nicușor Dan

Omul de afaceri a subliniat că Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt persoane „modeste”. De asemenea, el a subliniat că președintele României nu pune accent pe avere și are aceeași mașină de 10 ani.

„După ultimele campanii s-a văzut cu ochiul liber ce fel de om e Nicușor și cum își trăiește viața. Mi se pare ridicol ideea că ei ar sta pe nu știu ce averi, când vedem foarte bine modestia în care trăiesc. Își conduce aceeași mașină, Renault Clio, de 10 ani. E o persoană care nu are bijuterii, ceasuri scumpe, așa cum se poartă în politica românească. A-l acuza pe Nicușor de avere este ridicol”, a mai spus el.

De asemenea, Matei Păun a fost întrebat dacă președintele României se lasă influențat de sfaturile venite din partea apropiaților.

„E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea. Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa (...) Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc, e o persoană foarte independentă în gândire și nu cred că este o surpriză să spun acest lucru. Tot timpul a hotărât și gândit conform analizelor și valorilor sale”, a adăugat el.

De asemenea, el a remarcat că „foarte multe persoane încearcă să își asume anumite roluri” după alegeri.

„E un fenomen firesc și des întâlnit, nu numai la noi. Dar e important să separăm acest fenomen de realitate, în final”, a încheiat omul de afaceri.