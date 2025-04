Politica Acuzații pentru Nicușor Dan. 50% din bani la Matei Păun







Nicușor Dan, candidat la prezidențiale, este acuzat că a direcționat jumătate din donațiile primite de la susținători către o firmă aflată sub controlul lui Matei Păun, un om de afaceri cu legături pro-ruse, care îi este și consilier apropiat. Schema ar fi fost aplicată și în campania pentru alegerile locale din vara anului 2024, iar acum este repetată în cursa pentru prezidențiale.

Controverse în jurul finanțării campaniei lui Nicușor Dan

Candidatul la prezidențiale a recunoscut că a decis să intre în competiția electorală după ce s-a consultat cu Matei Păun. Ulterior, aproximativ 50% din fondurile donate de cetățeni au fost cheltuite pe servicii furnizate de o companie legată direct de acesta.

Potrivit unor documente obținute de Newsweek România, echipa de campanie a lui Nicușor Dan a ales să își promoveze mesajele electorale pe panourile publicitare ale companiei Getica OOH SRL. Acestea ar fi fost făcute publice în perioada de precampanie.

Zeci de facturi emise

Între 26 februarie și 31 martie 2025, compania Getica OOH SRL a emis 20 de facturi către echipa de campanie a lui Nicușor Dan, în valoare totală de 1.091.614,66 lei, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.

Până la 1 aprilie, Nicușor Dan ar fi donații în valoare de 2,8 milioane de lei din partea a 8.848 de susținători, arată sursa.

Sumele au fost direcționate către controlată de omul de afaceri Matei Păun. De altfel, Nicușor Dan ar folosit această strategie și în campania electorală din vara anului trecut.

Ce spune legea

Conform legislației privind finanțarea campaniilor electorale în România, candidații sunt obligați să declare doar veniturile și cheltuielile realizate în timpul campaniei oficiale.

Perioada de precampanie nu este reglementată în același mod, ceea ce le permite candidaților să folosească sume considerabile fără a justifica aceste fonduri în fața vreunei autorități publice.

Potrivit zvonurilor apărute anul trecut, campania publicitară de outdoor a primarului Capitalei ar fi costat mult mai mult decât cea declarată de 100.000 Euro. La acel moment, nici candidatul și nici compania Getica OOH nu au dorit să ofere contractul sau alte documente care să clarifice valoarea reală a cheltuielilor.

Nicușor Dan, strategie legată de campanie

Analiza facturilor din perioada de precampanie arată că politicianul a plătit tarife considerabil mai reduse față de cele aplicate în mod obișnuit de companie.

De exemplu, în factura GTK0026372 emisă pe 26 februarie 2025, Nicușor Dan a plătit 159,15 lei pentru un panou backlit 3,2x2,4 din Iași și 181,48 lei pentru un panou de aceleași dimensiuni în Sibiu. Aceste sume au fost stabilite în baza contractului nr. 346 din 20 ianuarie 2025, mai arată sursa.

De asemenea, o altă factură emisă de o companie comercială arată că acesta a achitat 1371,31 lei pentru două panouri identice.

Diferențe mari

Diferențele sunt și mai mari în alte cazuri. De exemplu, o altă factură emisă de Getica OOH pentru un billboard de 8x3 metri arată un preț de 1310,93 lei pentru două panouri. Concret, clientul a achitat 655,46 lei pentru fiecare panou.

Astfel, în timp ce Nicușor Dan plătea între 159 și 181 lei pentru același tip de publicitate outdoor, clienții comerciali achitau sume de până la 4 ori mai mari, iar în unele cazuri diferența de preț ajungea chiar de 27 de ori.

Exemple similare se regăsesc și în alte orașe și între alți clienți comerciali, în comparație cu prețurile preferențiale acordate prietenului politic al lui Matei Păun, care controlează compania Getica OOH.

Campania lui Nicușor Dan a durat doar două luni, în timp ce campaniile clienților comerciali ai companiei s-au întins pe parcursul unui an întreg. În mod normal, aceștia din urmă ar trebui să beneficieze de prețuri mult mai mici, având în vedere volumul mai mare de publicitate. Astfel, aceste diferențe ridică numeroase semne de întrebare.

Acționarii companiei Getica OOH și legăturile cu Matei Păun

Conform sursei, acționarul unic al companiei Getica OOH SRL este o firmă înregistrată în Cipru, Ecurdo Limited, un paradis fiscal care ar ascunde identitatea reală a celor care dețin compania.

Datele de la Registrul Comerțului din România arată că beneficiarii reali ai Getica OOH SRL sunt Jean Rădulescu, Ion Arin Alexandru și Răduțoiu Iulian Cosmin.

Primii doi sunt parteneri de afaceri cu Matei Păun, iar numele lor sunt legate și de off-shore-ul cipriot. De asemenea, Rădulescu a fost asociat într-o firmă care l-a finanțat oficial pe Nicușor Dan în trecut.

Primarul Capitalei, relație apropiată cu Matei Păun

Schema de la alegerile prezidențiale ar fi fost folosită și în 2024z În acea perioadă, Nicușor Dan a ales să colaboreze exclusiv cu firma controlată de partenerii de afaceri ai lui Matei Păun.

Cheltuielile totale pentru panotajul exterior au ajuns la 100.000 de euro, sumă achitată de USR, partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan în campania pentru cel de-al doilea mandat de primar al Capitalei.

De partea cealaltă, Matei Păun a declarat că nu are nicio legătură cu compania Getica OOH SRL.

„Nu am nici o legătură cu acționariatul/managementul companiei Getica OOH SRL. Am negociat (n.r. în numele candidatului Nicușor Dan) contractul de outdoor (n.r. cu compania Getica OOH SRL), în condiții comerciale normale și la prețul pieței”, explica el, potrivit Newsweek.

În ciuda afirmațiilor sale, legăturile lui Matei Păun cu Getica OOH ar fi de lungă durată.

În 2011, Păun ar fi preluat compania de panotaj exterior de la bănci de stat rusești și oligarhi ruși. Pe site-ul oficial al principalului său business, BAC Financial Advisory, se menționează că această companie a „finanțat achiziția News Outdoor SA (n.r. acesta a fost numele vechi al Getica OOH SRL), una din cele mai mari companii de publicitate Out of Home din România, de la un consorțiu format din VTB și Alpha Capital Partners Rusia”.

Matei Păun a recunoscut că a crezut în viziunea lui Nicușor Dan.

„Nu mi-e rușine să fi crezut în Nicușor atunci când foarte puțini credeau în el. În plus, de ce să mă desprind de el? Dimpotrivă, a rămas consecvent principiilor sale, lucru care este rar întâlnit pe scena politica româneasc”, declara omul de afaceri.