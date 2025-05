Politica Păun susține că nu a făcut afaceri cu Rusia. Relația cu Nicușor Dan, una de încredere și sprijin civic







Matei Păun , acuzat că l-ar influența pe Nicușor Dan și că ar avea legături cu Rusia, respinge ferm aceste afirmații într-un interviu pentru HotNews.

Matei Păun, nu a făcut afaceri personale cu Rusia

Antreprenorul afirmă că nu a avut afaceri personale în Rusia, explicând o tranzacție minoră cu o firmă rusească drept intermediară și impusă de News Corp

„În 1994 mi-am început cariera lucrând pentru un fond american care investea în fosta Uniune Sovietică. Am stat la New York, nu în Rusia, și nu am avut niciodată afaceri personale acolo.

Getica, firma despre care se spune că ar avea legături cu Rusia, nu a fost mai mult de 30 de zile în proprietatea unui consorțiu rusesc. A fost o tranzacție intermediară impusă de News Corp, cu obligația contractuală ca firma să revină echipei românești”, a afirmat Păun.

Păun: Putin, un dictator și criminal de război

Despre Putin, spune că e un „dictator și criminal de război”, dar recunoaște că e apreciat de mulți ruși, subliniind diferența între analiză și susținere.

„Putin e un dictator care e un criminal de război. Dar, după părerea mea, este un om destul de apreciat în Rusia. Asta nu înseamnă că eu îl apreciez, nu. Dar a nu accepta acest lucru înseamnă să ne lipsească o bucată importantă de informație.

Ca analist, trebuie să te poți pune în locul celuilalt pentru a înțelege cum gândește. Asta nu înseamnă că validezi sau aprobi comportamentul lui”, mai afirmă omul de afaceri.

Relația cu Nicușor Dan, una de încredere și sprijin civic

Relația cu Nicușor Dan e descrisă ca una de încredere și sprijin civic, fără intenții de a ocupa funcții la Cotroceni. Păun a coordonat campania lui Dan în 2016 și l-a susținut în 2024-2025 cu sfaturi și strategie, dar neagă că ar fi fost finanțator major sau că ar fi gestionat fonduri.

„Sunt o persoană care a crezut în Nicușor și care crede în continuare. M-am implicat în campaniile lui, inclusiv în 2016, când am coordonat-o. În 2024 și 2025, am fost un om cu sfaturi, cu idei, cu ajutor în diverse zone – fundraising, strategie, voluntari.

Respinge și acuzațiile de denigrare a lui Clotilde Armand din 2016, atribuindu-le tensiunilor organizatorice.

„A trebuit să impun o organizare. Unii au fost nefericiți. Dar fără o direcție clară, campania ar fi eșuat. CV-ul meu e transparent. Toate tranzacțiile BAC sunt publice. Sunt acuzații construite pe jumătăți de adevăr”, a mai afirmat Matei Păun.

Păun, adeptul cotei unice

Pe plan economic, susține trecerea de la cota unică la un sistem progresiv de taxare și consideră că populismul se combate prin dezvoltare economică și educație, nu prin ideologie.

„Am propus cota unică acum mulți ani, dar în prezent cred că o tranziție spre un sistem progresiv e firească. Cauzele populismului stau clar în zona economică și educațională. Nu pot fi combătute ideologic, ci prin politici reale”, mai afirmă antreprenorul, în interviu

În final, afirmă că va continua să ajute România să se modernizeze, dar fără a dori funcții oficiale, motivând că își prețuiește libertatea.

El afirmă că va continua să ajute „așa cum îndemn pe oricine să o facă. Nu pentru funcții. Pentru că am o convingere: România are acum o șansă reală să se modernizeze. Și ar fi păcat să o rateze.”