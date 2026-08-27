Mașină în mulțime în Franța. cel puțin doi morți la Caen

O mașină a intrat deliberat într-un grup de persoane aflate în apropierea gării din Caen, în Franța, în seara de 26 august, iar bilanțul s-a agravat la două persoane decedate și mai mulți răniți grav, potrivit informațiilor apărute joi dimineață, potrivit Euronews.

Șoferul, un bărbat de 26 de ani, a fugit de la locul incidentului, dar a fost ulterior reținut de poliție la Ouistreham, la aproximativ 20 de kilometri de Caen. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile franceze spun că, în acest moment, nu există indicii privind o motivație teroristă.

Primele informații indică faptul că incidentul ar fi avut loc după o altercație. Potrivit BFMTV și informațiilor relatate de presa franceză, o ceartă ar fi izbucnit într-un bar din zonă înainte ca situația să degenereze.

Faptele s-au produs în apropierea gării SNCF din Caen, în jurul orei locale 22:15, miercuri seara. Potrivit primelor elemente ale anchetei, șoferul ar fi îndreptat intenționat vehiculul spre persoane aflate pe domeniul public, în apropierea unei stații de tramvai.

Martorii și sursele apropiate anchetei au indicat că o altercație între mai multe persoane ar fi avut loc înainte de incident. Legătura exactă dintre conflict și momentul în care mașina a lovit grupul de oameni urmează să fie stabilită de anchetatori.

Inițial, prefectul departamentului Calvados, David Clavière, a anunțat un mort, șapte persoane aflate în stare de urgență absolută și alte trei în stare de urgență relativă.

„Bilanțul este grav, având în vedere că avem o persoană decedată, șapte persoane în stare de urgență absolută și trei persoane în stare de urgență relativă”, a declarat prefectul, care s-a deplasat la locul incidentului.

🔴 INFO - #FaitsDivers : Une voiture a délibérément foncé sur un groupe de personnes mercredi soir près de la gare de Caen, faisant 1 mort et 10 blessés, dont plusieurs grièvement. Le conducteur, un homme de 26 ans né en Russie, a pris la fuite avant d’être interpellé à… pic.twitter.com/ogUrAPfxYv — FranceNews24 (@FranceNews24) August 27, 2026

În cursul dimineții de joi, bilanțul victimelor decedate a ajuns la două, potrivit informațiilor relatate de presa franceză, pe baza unor surse din cadrul poliției.

Potrivit autorităților, majoritatea victimelor ar fi cetățeni străini. Printre naționalitățile menționate în primele informații se numără persoane din Afganistan, Egipt și Bangladesh.

După impact, conducătorul auto a părăsit zona. Poliția a declanșat căutările și l-a reținut ulterior la Ouistreham, o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de Caen.

Suspectul are 26 de ani și s-a născut în Rusia, potrivit autorităților. Prefectul Calvados a precizat că acesta nu era cunoscut serviciilor de informații și avea antecedente cunoscute de poliție doar pentru infracțiuni sau abateri rutiere.

Autoritățile analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a reconstitui exact traseul suspectului și desfășurarea incidentului.

Parchetul din Caen a deschis o anchetă penală pentru fapte deosebit de grave, investigația fiind încredințată diviziei de criminalitate organizată și specializată din Calvados.

Procurorul adjunct din Caen a precizat că anchetatorii nu consideră, în acest stadiu, că incidentul ar avea o motivație teroristă.

„Deocamdată, a priori, nu ne aflăm în contextul unei motivații teroriste, dar ancheta abia a început”, a transmis oficialul francez.

Anchetatorii trebuie acum să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de atac, dacă șoferul a vizat în mod direct anumite persoane și care a fost motivul care a dus la tragedia din apropierea gării din Caen.