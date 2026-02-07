Mărturii tulburătoare despre Michael Jackson. Ce se ascundea în spatele machiajului, perucilor și protezelor

Detalii surprinzătoare despre corpul lui Michael Jackson au ieșit la iveală în urma autopsiei, efectuate după ce artistul a fost găsit mort în reședința sa din Los Angeles. Printre descoperiri se numără tatuaje discrete pe scalp, aparent concepute pentru a se armoniza cu perucile purtate, potrivit Mirror.

Autopsia lui Michael Jackson a scos la iveală detalii surprinzătoare despre corpul său, ascunse ani de zile sub machiaj, peruci și proteze. Printre descoperiri s-au numărat tatuaje pe scalp, menite să se armonizeze cu perucile, și pete fine asemănătoare cu „puful de piersică” pe piele, se arată în documentarul Michael Jackson: Procesul, lansat de Channel 4.

Cântărețul a fost extrem de rezervat în privința sănătății sale și a refuzat ca medicii să intervină în anumite zone ale corpului. După moartea sa, în iunie 2009, istoricul său de operații estetice și problemele medicale ascunse au fost complet expuse.

Starul controversat a murit la vârsta de 50 de ani în conacul său din Los Angeles, ca urmare a unei supradoze de Propofol, un anestezic folosit în chirurgia medicală. Moartea sa a fost clasificată ulterior drept omucidere, iar medicul său personal, Dr. Conrad Murray, a fost condamnat pentru omor involuntar.

Autopsia a arătat efectele multiplelor intervenții chirurgicale și ale medicației pe bază de rețetă asupra corpului său. După ani de tratamente și o aparentă luptă cu anorexia, Michael Jackson a murit cântărind doar 37,5 kg, o greutate alarmant de mică comparativ cu media unui bărbat adult. Analizele au indicat că în stomacul său se aflau doar pastile parțial dizolvate, semn că supraviețuise adesea cu o singură masă redusă pe zi.

Raportul toxicologic a relevat că Michael Jackson a murit din cauza unei combinații de propofol și benzodiazepine, care i-au provocat un stop cardiac fatal. Examinarea corpului său a scos la iveală numeroase răni de înțepături pe brațe, presupus rezultate ale medicamentelor pe care le folosea pentru a combate insomnia cronică.

Umerii, șoldurile și coapsele cântărețului prezentau, de asemenea, urme de injecții cu analgezice, iar corpul său purta semnele multiplelor intervenții chirurgicale estetice efectuate de-a lungul anilor. Cicatrici erau vizibile în spatele urechilor și pe lateralele nasului, iar alte urme pe baza gâtului, pe brațe și pe încheieturi indicau operații anterioare.

În plus față de procedurile clasice, Jackson apelase la intervenții cosmetice neobișnuite, precum tatuarea buzelor cu roz sau a sprâncenelor cu negru, iar partea frontală a scalpului fusese tatuată pentru a se integra cu linia părului.

Examinarea a mai evidențiat vânătăi pe genunchi și tibiile vedetei, precum și tăieturi pe spate, semne ale unei căzături recente. Părul său ondulat, lung până la umeri, se dovedise a fi o perucă lipită pe cap, iar sub aceasta, Jackson era complet chel, cu excepția unor mici pete de puf pe scalpul cicatrizat.

„Era piele și os, își pierduse aproape tot părul și nu mâncase altceva decât medicamente în ultimele zile. Urmele injecțiilor și deformările cauzate de chirurgia plastică arată clar că se afla într-un declin terminal de câțiva ani”, a declarat o sursă apropiată cântărețului.

Michael Jackson ar fi început să poarte perucă după un incident grav petrecut în 1984, în timpul filmărilor pentru o reclamă Pepsi. În timpul unei secvențe filmate la Shrine Auditorium din Los Angeles, pirotehnica a luat foc prematur, provocând arsuri de gradul doi și trei pe scalpul artistului.

Accidentul a avut loc în timp ce Jackson dansa pe o scară scurtă, înconjurat de artificii, iar scânteile au aprins părul său bine uns cu gel. Vedeta a fost transportată imediat pe targă, prezentând o zonă vizibil afectată deasupra urechii stângi. Mulți au sugerat că acest incident ar fi marcat începutul dependenței sale de medicamente.

Pentru a gestiona durerea cauzată de arsuri, Jackson a primit analgezice puternice, care, treptat, au dus la dependență. Tito Jackson, fratele său, a declarat pentru Mirror că artistul a dezvoltat această dependență din cauza tratamentului necesar pentru rănile suferite: „Luase analgezice din cauza arsurilor și, evident, a devenit un fel de dependență din cauza lor”.

Autopsia a confirmat, de asemenea, că schimbările vizibile ale pielii lui Jackson erau cauzate de vitiligo, o afecțiune ce determină pierderea pigmentului. Corpul cântărețului prezenta zone cu nuanțe mai deschise și mai închise, ceea ce confirmă suferința de această boală. Dr. Christopher Rogers, medicul care a supervizat autopsia, a declarat: „Unele zone ale pielii par deschise la culoare, iar altele par întunecate”.

Autopsia lui Michael Jackson a dezvăluit că, după ce a fost găsit inconștient în locuința sa, a existat o luptă intensă pentru a-i salva viața. Vânătăile de pe piept și coastele fisurate au fost consecința manevrelor de resuscitare efectuate de paramedici, care au încercat să-l readucă la viață înainte de a fi declarat decedat.

Problemele de sănătate ale cântărețului vizau în special picioarele, pe care Jackson nu a lăsat medicii să le examineze de-a lungul anilor. Picioarele au fost însă esențiale pentru cariera sa: ele i-au permis să creeze mișcările iconice și coregrafia inovatoare care l-au consacrat, inclusiv celebrul Moonwalk, prezentat publicului pentru prima dată în 1983, în timpul interpretării piesei „Billie Jean”.

Jackson, cunoscut pentru dorința sa de intimitate, prefera să se automedicheze cu analgezice, evitând consulturile specialiștilor pentru picioarele sale. Potrivit medicului său personal, Dr. Conrad Murray, artistul ascundea deformările puternice ale picioarelor, purtând constant șosete caracteristice pentru a le camufla.

Suferea de bătături severe și de o infecție fungică avansată, care deteriora vizibil pielea. Dr. Murray a detaliat în autobiografia sa din 2016, că după ce picioarele au fost tratate, Jackson a descoperit pentru prima dată că putea merge și dansa fără durere. Medicamentele antifungice și îngrijirile regulate cu loțiuni și masaje au remediat complet problemele.

„Starea picioarelor lui Michael, un element crucial pentru cariera sa, reflecta nu doar neglijarea sa, ci și lipsa unei supravegheri adecvate din partea celor din jur, care nu și-au dat seama de gravitatea situației”, a explicat Murray.