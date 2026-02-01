Noi dezvăluiri despre Michael Jackson și copii, într-o înregistrare nemaiauzită

Michael Jackson a afirmat, într-o înregistrare audio făcută publică recent, că unii copii se îndrăgosteau de personalitatea sa și își doreau să îl atingă sau să îl îmbrățișeze, situații care „uneori creau probleme”, potrivit The Guardian.

Wonderhood Studios din Marea Britanie a inclus aceste înregistrări într-o nouă serie documentară de patru episoade, care începe miercuri și analizează achitarea lui Jackson în dosarul acuzațiilor de abuz sexual asupra copiilor, după un proces penal de 14 săptămâni desfășurat în apropiere de Los Angeles, în 2005.

Un trailer promoțional al serialului The Trial, difuzat de Channel 4, redă vocea calmă a lui Jackson, care spune: „Copiii... vor doar să mă atingă și să mă îmbrățișeze”. „Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – uneori asta îmi creează probleme”, spune Jackson în clip.

Sâmbătă, New York Post a relatat despre o altă declarație alarmantă făcută de Jackson în aceleași înregistrări. Conform publicației americane, artistul ar fi spus: „Dacă mi-ai spune acum… «Michael, nu vei mai putea vedea niciun alt copil»… m-aș sinucide”.

Înainte de achitare, Jackson a fost acuzat de molestarea unui băiat, de furnizarea de alcool unui copil, de intoxicarea unui minor și de conspirație pentru a ține un copil și familia acestuia captivi la ferma Neverland din California. Acuzațiile au apărut după difuzarea documentarului britanic Living with Michael Jackson, în februarie 2003.

Într-un interviu acordat în martie 2005, Michael Jackson a declarat că acuzațiile au reprezentat cel mai dificil moment din viața sa și că ar fi fost parte a unui plan menit să îl discrediteze. „Sunt complet, complet nevinovat. Vă rog să ştiţi că, în acest moment, se desfăşoară o conspiraţie de amploare”, afirma artistul la acel moment.

Pe 13 iunie 2005, un juriu din Santa Maria, California, l-a găsit nevinovat de toate capetele de acuzare.

La patru ani și două săptămâni după pronunțarea verdictului, Michael Jackson a murit, la vârsta de 50 de ani, în urma unei intoxicații cu anestezicul propofol.

Medicul său personal, Conrad Murray, a fost ulterior condamnat pentru omor prin imprudență și a ispășit aproape doi ani de închisoare.