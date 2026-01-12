International

Incident la un protest din Los Angeles. Un camion a pătruns printre manifestanți

Comentează știrea
Incident la un protest din Los Angeles. Un camion a pătruns printre manifestanțiCamion intrat in multime LA / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un incident a avut loc duminică după-amiază în Los Angeles, în timpul unui protest organizat în sprijinul manifestanților anti-regim din Iran, după ce un camion U-Haul a pătruns într-o mulțime de participanți. Autoritățile au anunțat că o persoană a fost lovită, iar șoferul vehiculului a fost reținut pentru investigații suplimentare, potrivit Fox News.

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), evenimentul s-a produs în jurul orei 15:30, pe Veteran Avenue, în apropierea clădirii federale din cartierul Westwood.

Contextul producerii incidentului

Într-un comunicat oficial, LAPD a precizat circumstanțele în care a avut loc incidentul. „În jurul orei 15:30, șoferul unui camion U-Haul a intrat în coliziune cu persoane care mărșăluiau pe Veteran Avenue, în zona clădirii federale”, a transmis poliția din Los Angeles.

Autoritățile au confirmat că șoferul, un bărbat adult, a fost reținut la fața locului și se află în custodia poliției, urmând ca faptele să fie analizate în cadrul unei anchete aflate în desfășurare. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică până în acest moment.

Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor atinge pragul critic. Când se mai încălzește
Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor atinge pragul critic. Când se mai încălzește
Radu Marinescu: De ce acum? De ce eu? Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii
Radu Marinescu: De ce acum? De ce eu? Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii

Intervenția echipajelor medicale

LAPD a mai informat că o singură persoană a fost lovită de vehicul. „La acest moment, o persoană a fost confirmată ca fiind lovită de vehicul (un bărbat adult); cu toate acestea, nu au fost raportate răni grave”, se arată în declarația oficială.

Conform aceleiași surse, un echipaj de ambulanță a acordat îngrijiri medicale la fața locului, fără ca victima să fie transportată la spital.

Participarea la protestul din Westwood

Potrivit postului local NBC4 Los Angeles, câteva sute de persoane s-au adunat în cartierul Westwood pentru a participa la un marș de solidaritate cu protestatarii din Iran.

Demonstrația a avut loc în apropierea unei zone intens circulate, în vecinătatea unei clădiri federale.

Mai multe înregistrări video apărute pe rețelele de socializare par să surprindă momentul în care camionul U-Haul înaintează rapid printr-o mulțime densă, în timp ce participanții strigă.

Într-unul dintre videoclipuri, o persoană pare să se țină de lateralul vehiculului și să lovească un geam, în timp ce camionul continuă să se deplaseze.

Imagini suplimentare, citate de NBC4 Los Angeles, arată că șoferul ar fi fost lovit de mai multe persoane care încercau să-l scoată din camion, iar geamurile vehiculului au fost sparte.

Mesaje afișate pe vehicul și ancheta în desfășurare

Pe lateralul camionului era afișat un banner cu mesaje scrise cu majuscule, printre care: „Fără șah. Fără regim. SUA: Nu repetați 1953. Fără Mullah”, alături de un alt mesaj redactat într-o limbă străină.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare cu privire la semnificația sau proveniența mesajelor.

Camion intrat in multime LA

Camion intrat in multime LA / sursa foto: captură video

Poliția a anunțat că ancheta este în curs și că vor fi analizate imaginile video disponibile, precum și declarațiile martorilor, pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Context internațional al protestului

Protestul din Los Angeles a avut loc pe fondul tensiunilor continue din Iran, unde manifestațiile declanșate inițial de nemulțumiri economice s-au extins la nivel național.

Potrivit unei organizații cu sediul în Statele Unite, 583 de persoane ar fi murit de la începutul protestelor, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Manifestații de solidaritate cu protestatarii iranieni au avut loc și în alte orașe mari din lume, inclusiv la Paris, Berlin și Washington, D.C., unde un protest s-a desfășurat în apropierea Casei Albe.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:44 - Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor atinge pragul critic. Când se mai încălzește
09:37 - Noi dovezi video despre incidentul din Minneapolis. Ce s-a întâmplat înainte ca agentul ICE s-o împuște pe femeia car...
09:29 - Radu Marinescu: De ce acum? De ce eu? Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei...
09:21 - Liderii din Iran și-au exprimat disponibilitatea de a negocia cu Statele Unite
09:13 - Doliu în fotbal. Eugen Pojoni, „apărătorul de fier” al echipei UTA Arad, a murit la 84 de ani
09:02 - Cartofi gratinați cu brânză și usturoi. Prânzul perfect pentru zilele friguroase de iarnă

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale