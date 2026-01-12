Incident la un protest din Los Angeles. Un camion a pătruns printre manifestanți

Un incident a avut loc duminică după-amiază în Los Angeles, în timpul unui protest organizat în sprijinul manifestanților anti-regim din Iran, după ce un camion U-Haul a pătruns într-o mulțime de participanți. Autoritățile au anunțat că o persoană a fost lovită, iar șoferul vehiculului a fost reținut pentru investigații suplimentare, potrivit Fox News.

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), evenimentul s-a produs în jurul orei 15:30, pe Veteran Avenue, în apropierea clădirii federale din cartierul Westwood.

Într-un comunicat oficial, LAPD a precizat circumstanțele în care a avut loc incidentul. „În jurul orei 15:30, șoferul unui camion U-Haul a intrat în coliziune cu persoane care mărșăluiau pe Veteran Avenue, în zona clădirii federale”, a transmis poliția din Los Angeles.

Autoritățile au confirmat că șoferul, un bărbat adult, a fost reținut la fața locului și se află în custodia poliției, urmând ca faptele să fie analizate în cadrul unei anchete aflate în desfășurare. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică până în acest moment.

LAPD a mai informat că o singură persoană a fost lovită de vehicul. „La acest moment, o persoană a fost confirmată ca fiind lovită de vehicul (un bărbat adult); cu toate acestea, nu au fost raportate răni grave”, se arată în declarația oficială.

Conform aceleiași surse, un echipaj de ambulanță a acordat îngrijiri medicale la fața locului, fără ca victima să fie transportată la spital.

Potrivit postului local NBC4 Los Angeles, câteva sute de persoane s-au adunat în cartierul Westwood pentru a participa la un marș de solidaritate cu protestatarii din Iran.

Demonstrația a avut loc în apropierea unei zone intens circulate, în vecinătatea unei clădiri federale.

Mai multe înregistrări video apărute pe rețelele de socializare par să surprindă momentul în care camionul U-Haul înaintează rapid printr-o mulțime densă, în timp ce participanții strigă.

Într-unul dintre videoclipuri, o persoană pare să se țină de lateralul vehiculului și să lovească un geam, în timp ce camionul continuă să se deplaseze.

Imagini suplimentare, citate de NBC4 Los Angeles, arată că șoferul ar fi fost lovit de mai multe persoane care încercau să-l scoată din camion, iar geamurile vehiculului au fost sparte.

Pe lateralul camionului era afișat un banner cu mesaje scrise cu majuscule, printre care: „Fără șah. Fără regim. SUA: Nu repetați 1953. Fără Mullah”, alături de un alt mesaj redactat într-o limbă străină.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare cu privire la semnificația sau proveniența mesajelor.

Poliția a anunțat că ancheta este în curs și că vor fi analizate imaginile video disponibile, precum și declarațiile martorilor, pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Protestul din Los Angeles a avut loc pe fondul tensiunilor continue din Iran, unde manifestațiile declanșate inițial de nemulțumiri economice s-au extins la nivel național.

Potrivit unei organizații cu sediul în Statele Unite, 583 de persoane ar fi murit de la începutul protestelor, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Manifestații de solidaritate cu protestatarii iranieni au avut loc și în alte orașe mari din lume, inclusiv la Paris, Berlin și Washington, D.C., unde un protest s-a desfășurat în apropierea Casei Albe.