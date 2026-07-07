Debutul summitului NATO de la Ankara stă sub semnul incertitudinii în privința perspectivelor de pace din Europa de Est. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a declarat, conform siteului nato.int, că în acest moment este imposibil de anticipat ce anume l-ar putea determina pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte așezarea la masa tratativelor pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Oficialul internațional a explicat că, în ciuda deschiderii manifestate de autoritățile de la Kiev, Rusia continuă să blocheze orice demers diplomatic real.

Mark Rutte a folosit o metaforă cunoscută pentru a descrie blocajul actual de pe scena internațională, subliniind că responsabilitatea pentru continuarea ostilităților aparține exclusiv Moscovei.

„Când vine vorba de procesul de pace, evident, e nevoie de doi pentru a dansa tango. Volodimir Zelenski este dispus să se așeze la masă cu Putin, indiferent de format, pentru a pune capăt acestui război teribil. Și, evident, până acum, Putin a refuzat”, a spus Rutte.

Șeful NATO a recunoscut deschis că liderii occidentali nu pot anticipa mișcările strategice ale președintelui rus, din cauza imprevizibilității deciziilor de la Kremlin. El a adăugat că este dificil să-i ghicești gândurile și intențiile lui Vladimir Putin.

„Nu pot prevedea ce ar trebui să se întâmple pentru ca Putin să vină la masa negocierilor. Cred că nimeni din această sală nu poate prevedea asta”, a completat șeful NATO.

Pe lângă analiza perspectivelor diplomatice, secretarul general al NATO a criticat dur tacticile militare ale Rusiei și costul uman imens pe care Moscova este dispusă să îl plătească pentru a-și atinge obiectivele teritoriale. În acest context, Rutte a lansat un nou apel către statele membre pentru a intensifica sprijinul militar acordat armatei ucrainene.

„Putin este dispus să sacrifice până la 35.000 dintre oamenii săi proprii, ceea ce este o nebunie pe câmpul de luptă. Vă puteți imagina ce impact are acest lucru asupra tuturor acelor familii?”, a adăugat el.

Poziția rezervată a secretarului general al NATO vine într-un moment de contrast puternic cu declarațiile optimiste venite din Statele Unite. Președintele american Donald Trump a sugerat, chiar în cursul aceleiași zile, că reuniunea la vârf a Alianței ar putea aduce deznodământul mult așteptat al războiului.

„Cred că ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii. Președintele Putin vrea să se încheie. Vă voi spune asta foarte hotărât. Am avut o discuție telefonică bună. Președintele Zelenski, de fapt, vrea să se încheie acum. Ne vom duce la NATO și vom discuta despre asta. Și cred că vom reuși să încheiem totul”, a declarat astăzi Donald Trump.

Summitul NATO programat în Turcia va găzdui și o întrevedere directă extrem de importantă între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Discuțiile se vor purta într-un climat marcat de tensiuni evidente între administrația de la Washington și partenerii europeni, care privesc cu scepticism abordarea americană.

Relația dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean a cunoscut numeroase suișuri și coborâri de-a lungul timpului. Deși Trump a susținut cu tărie în perioada campaniei electorale că deține formula prin care poate opri conflictul declanșat de Rusia într-un interval de doar 24 de ore de la preluarea mandatului, un acord concret de pace nu a fost materializat până în prezent.