Relațiile dintre Polonia și Ucraina se confruntă cu un nou episod de tensiune, după ce parlamentul de la Kiev a aprobat în unanimitate construirea unui Panteon Național destinat omagierii unor personalități marcante din istoria Ucrainei. Proiectul, susținut de președintele Volodimir Zelenski, a stârnit reacții dure la Varșovia, din cauza includerii unor figuri istorice controversate, precum Stepan Bandera și membri ai Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA).

Șeful administrației prezidențiale poloneze, Zbigniew Bogucki, a condamnat decizia autorităților ucrainene, calificând-o drept o “provocare”.

„Acţiunile părţii ucrainene sunt provocatoare şi foarte greşite”, a declarat oficialul polonez într-un discurs susținut în parlament.

Bogucki a criticat și omagierea lui Stepan Bandera, afirmând că „glorificarea lui Bandera, asasinul care a comis crimele inumane de genocid în Volînia şi Mica Polonie, îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene şi transatlantice”.

Legea adoptată de Rada Supremă prevede construirea la Kiev a unui monument denumit “Panteon”, dedicat “celor mai remarcabili reprezentanţi ai naţiunii ucrainene”. Potrivit inițiativei, scopul proiectului este “formării unei identităţi naţionale”.

Monumentul va reuni personalități din diferite perioade istorice, începând cu Rusia Kieveană și până în prezent. Printre cei care ar urma să fie reînhumați în noul memorial se află și lideri ai mișcării naționaliste ucrainene, precum Andrii Melnik, dar și foști președinți ai Ucrainei.

Recent, rămășițele lui Andrii Melnik au fost repatriate din Luxemburg, iar autoritățile ucrainene au organizat funeralii de stat la care au participat Volodimir Zelenski și alți oficiali.

Includerea unor lideri ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni și ai UPA în viitorul Panteon continuă să provoace controverse la nivel internațional.

Memorialul Holocaustului Yad Vashem din Israel și-a exprimat anterior îngrijorarea față de rolul lui Andrii Melnik în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, arătând că acesta a fost “liderul unei mişcări ce a sprijinit şi a colaborat cu Germania nazistă”.

De asemenea, Armata Insurecțională Ucraineană este considerată responsabilă pentru masacrele comise împotriva populației poloneze și evreiești în vestul Ucrainei în timpul ocupației germane.

Conflictul dintre cele două state s-a accentuat și după ce Volodimir Zelenski a decorat, în luna mai, o unitate militară cu distincția “Eroii UPA”. Gestul a fost criticat la Varșovia, iar președintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras liderului ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei.

Marți, ministrul polonez al Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat că această dispută ar putea avea consecințe asupra procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Oficialul polonez a afirmat că are “impresia că o parte a elitei de la Kiev nu este cu adevărat favorabilă aderării la UE dacă aceasta implică respectarea anumitor standarde europene”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a susținut că Ucraina are dreptul să își stabilească propriul mod de comemorare a personalităților istorice.

„Nimeni nu ne poate spune cum ar trebui să ne onorăm eroii”, a declarat președintele ucrainean.

Replica ministrului polonez al Apărării a venit imediat, acesta afirmând că, în aceste condiții, nimeni nu ar trebui să spună Poloniei cum ar trebui “să voteze asupra aderării unei ţări la UE”.