Casa Rusă din Chișinău, închisă după 17 ani de activitate

Casa Rusă din Chișinău, cunoscută oficial drept Centrul Rus de Știință și Cultură, și-a încetat activitatea după aproape două decenii de la deschidere. Instituția era folosită pentru promovarea limbii, culturii, artei și științei ruse în Republica Moldova. Decizia vine într-un moment în care relațiile dintre Chișinău și Moscova sunt tot mai tensionate, pe fondul orientării proeuropene a Republicii Moldova și al deteriorării legăturilor diplomatice cu Rusia. Conform planului, o parte dintre activități vor fi preluate de Ambasadă.

Centrul Rus de Știință și Cultură a fost inaugurat în anul 2009, în baza unui acord interguvernamental semnat între Republica Moldova și Federația Rusă în 1998.

În urmă cu câteva luni, autoritățile de la Chișinău au decis retragerea Republicii Moldova din acordul privind funcționarea centrelor culturale. Măsura a dus la încetarea activității Casei Ruse.

Instituția era prezentată drept un spațiu dedicat schimburilor culturale și educaționale, însă în ultimii ani astfel de centre au fost privite cu suspiciune în mai multe state europene, pe fondul acuzațiilor privind folosirea lor pentru extinderea influenței Moscovei.

După închiderea centrului de la Chișinău, o parte dintre atribuțiile acestuia ar urma să fie transferate ambasadei Federației Ruse.

Închiderea Casei Ruse este considerată un nou semn al distanțării dintre Republica Moldova și Rusia, într-o perioadă marcată de tensiuni politice și de apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană.

În paralel, autoritățile din regiunea separatistă Transnistria au anunțat intenția de a deschide o instituție asemănătoare.

Vitaly Ignatiev, reprezentant al administrației de la Tiraspol responsabil de relațiile externe, a declarat că un centru similar Casei Ruse ar putea funcționa în regiune.

Mutarea ar putea transforma Tiraspolul într-un nou punct pentru desfășurarea unor activități culturale rusești, după închiderea instituției de la Chișinău.