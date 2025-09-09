Monden Marius Avram de la „Insula Iubirii” a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, după emisiune







Marius Avram de la „Insula Iubirii”, a povestit, după ce Oana Monea a dezvăluit că cei doi încă păstrează legătura, ce s-a întâmplat, de fapt, după emisiune. „Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm”, a spus fostul concurent, pentru Cancan.ro.

Oana Monea a afirmat, recent, că încă păstrează legătura cu Marius, soțul Mariei, pe care l-a făcut să pice în ispită în Thailanda. Concurentul a povestit, pentru prima dată, ce s-a întâmplat după emisiune. Marius a spus că, după ce a ajuns la București, deși i-a spus Mariei că pleacă la Craiova, a mers la Oana, în Constanța, unde a stat două zile, apoi a ajuns la Craiova și a stat la hotel, potrivit Cancan.ro.

„După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic”, a spus fostul concurent.

El a adăugat: „Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră. Apoi am ajuns în România. Am zis că vreau să vorbesc cu Oana fața în față, că nu e ok să îi spun asta prin mesaje”.

Marius a declarat că, odată întors în țară, a invitat-o pe Oana la o întâlnire, intenționând să încheie relația cu ea. El a precizat că, în acel moment, mama lui se afla în apropiere, iar cei trei s-au intersectat. Concurentul a spus că, în final, nu a reușit să se despartă definitiv de Oana.

„Eu o luasem pe mama de la aeroport și eram cu ea. Oana era la o clinică, unde făcea cursuri, m-am dus după ea și am așteptat-o acolo, după care a cunoscut-o pe mama. A stat de vorbă cu mama maximum cinci minute, atât! Oana a invitat-o și pe mama la cafea, dar mama nu a vrut. Asta a fost tot!”, a mai spus fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

Marius a spus că, la cafea, a discutat despre emisiune, dar nu a mai apucat să îi spună Oanei că vrea să încheie relația, așa că situația a rămas incertă. El a precizat că au continuat să vorbească până de Paște și că, la momentul respectiv, era confuz.

După ce a petrecut câteva zile alături de Oana, Marius s-a întors la soția lui: „Când am intrat în casa din Anglia, am avut un sentiment de dragoste. Erau câțiva prieteni și știau că vin la Maria să îmi iau niște lucruri. Toți zâmbeau, mă îmbrățișau și mi-am dat seama că aceea era casa mea. Aceea era realitatea mea!”.