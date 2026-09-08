Un film despre faptele care scriu istoria și despre sensul lor descoperit în lumina lui Dumnezeu. TVR 1 difuzează marți, 8 septembrie (azi), de la ora 22.00, documentarul „De la baricadă la Adevăr”. Este o întâlnire, la 35 de ani distanță, între doi oameni care au trăit din interior momentele dramatice ale României de după 1989.

Marian Munteanu și actorul Dragoș Pâslaru au fost la baricada de la Universitate în 21 decembrie 1989. Câteva luni mai târziu, s-au regăsit în Piața Universității, în mijlocul uneia dintre cele mai importante manifestații pentru democrație din România postcomunistă. În 14 iunie 1990, amândoi au devenit victime ale violențelor care au pus capăt brutal protestului: Mineriada!

Marian Munteanu și părintele Valerian Pâslaru, martorii momentelor istorice de după căderea lui Ceaușescu

La 35 de ani de la acele zile, fostul actor Dragoș Pâslaru, astăzi ieromonahul Valerian, și Marian Munteanu se întâlnesc din nou pentru a vorbi despre acele zile, despre speranțele și revolta unei generații și despre ceea ce a rămas, în timp, din idealul de libertate al anului 1989. Dialogul lor stă la baza documentarului „De la baricadă la Adevăr”, difuzat la TVR 1 marţi, 8 septembrie, de la ora 22.00.

Filmul nu își propune doar să reconstituie evenimente. Nu oferă o lecție convențională de istorie. Nu vorbește despre rechizitorii, nu aduce în prim plan anchetatori. Este o mărturie despre felul în care istoria poate să rescrie viețile celor care au traversat-o. O conversație unică despre evenimente asupra cărora România încă se teme să facă lumină.

Dialogul celor doi caută să recupereze experiența personală din spatele imaginilor și a relatărilor istorice și să pună în discuție întrebări care continuă să fie relevante: ce s-a întâmplat cu adevărat în acele zile? Cum au fost priviți și tratați cei care au protestat? Și de ce, după atâția ani, memoria Revoluției și a Pieței Universității rămâne atât de controversată?

Marian Munteanu, liderul Ligii Studenților și una dintre vocile Pieței Universității

Marian Munteanu s-a implicat încă din ultimii ani ai regimului comunist în activități de rezistență anticomunistă, în special în mediile studențești. În 1990 a devenit una dintre figurile centrale ale manifestației din Piața Universității, una dintre cele mai importante forme de protest civic din primii ani ai României postcomuniste.

Dragoș Pâslaru, actor cunoscut al scenei și filmului românesc

Pentru tânărul și talentatul actor Dragoș Pâslaru experiența acelor ani avea să schimbe definitiv cursul vieții. Imaginea sa în uniformă legionară a fost folosită public pentru a-l asocia cu extrema dreaptă, fără precizarea că fotografia provenea din filmul „Drumeț în calea lupilor”, în care actorul îl interpreta pe Horia Sima. Prezent în Piața Universității în iunie 1990, Pâslaru a fost bătut crunt de mineri, identificat fiind cu acea imagine, și a ajuns în comă.

În documentarul „De la baricadă la Adevăr”, Marian Munteanu întreabă, iar părintele Valerian răspunde.

Treptat, dialogul devine o confesiune pe două voci. Memoria unuia o completează pe a celuilalt, iar faptele cunoscute capătă dimensiunea unei experiențe personale marcate de suferință și de alegerile făcute după ce mișcarea din Piața Universității, simbolul unei generații, a fost înăbușită cu bestialitate.

După 1990, cei doi au urmat drumuri diferite. Marian Munteanu a rămas implicat în spațiul civic. Dragoș Pâslaru a părăsit scena și viața publică, alegând monahismul și devenind părintele Valerian. Dialogul lor pune în relație două biografii și două moduri de a înțelege libertatea, sacrificiul și adevărul.

Filmat în perioada aprilie-iunie 2025, documentarul a fost realizat de o echipă ai cărei membri au făcut parte din Liga Studenților din Universitatea București și au cunoscut direct atmosfera și mizele acelor ani.

Filmul este regizat de Ruxandra Țuchel. Imaginea este semnată de Silviu Andrei, iar montajul și grafica de Gabriela Burcea. Documentarul a fost prezentat public la Sala Dalles, pe 12 iunie 2025, iar pe micul ecran se vede în premieră astăzi, 8 septembrie, de la ora 22.00, la TVR 1.