Politica

Glăvan critică promovarea lui Pîslaru în conducerea PNL: Creșterea TVA a fost premeditată

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Glăvan critică promovarea lui Pîslaru în conducerea PNL: Creșterea TVA a fost premeditată
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Din cuprinsul articolului

Profesorul de economie Bogdan Glăvan a criticat faptul că Ilie Bolojan l-a propus pe Dragoș Pîslaru pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o postare pe Facebook. Universitarul susține că desemnarea fostului lider REPER confirmă faptul că majorarea TVA ar fi fost pregătită din timp.

Glăvan: Pîslaru, singurul politician care a avut curajul să declare în campania electorală că vcrea să crescă TVA

Bogdan Glăvan susține că, în timpul campaniei electorale din 2024, Dragoș Pîslaru a fost singurul politician care și-a exprimat deschis intenția de a susține o creștere a taxei pe valoarea adăugată.

În opinia profesorului Glăvan, faptul că Dragoș Pîslaru a ajuns ulterior ministru reprezintă un indiciu că măsura fiscală era planificată înainte de alegeri.

„Dragoș Pîslaru, fost REPER, este singurul politician care a avut curajul să declare în campania electorală că VREA SĂ CREASCĂ TVA.

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Drept urmare, a fost selectat de domnul Bolojan să fie ministru.

Ceea ce dovedește că creșterea TVA a fost premeditata, doar ca unii au avut curajul să dea pe față, în vreme ce alții au comis o fraudă politică, mergând pe burtă, doar ca să ajungă la putere”, a scris Glăvan.

Glăvan: Probabil ceva unic pe planetă

El a comentat și propunerea ca Dragoș Pîslaru să ocupe una dintre funcțiile de vicepreședinte ai PNL, apreciind că această decizie este incompatibilă cu valorile pe care ar trebui să le promoveze un partid liberal.

„Acum domnul Pislaru este propus vicepreședinte al Partidului Național... Liberal. Probabil ceva unic pe planetă, cineva care dorește creșterea birurilor capătă eticheta de "liberal".

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru. Sursa foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Încă ceva. Dragoș Pîslaru a obținut 2% la alegeri. Dar, cei cu 2% care poartă bască cu Bolojan merită să conducă România, cei cu 2% care nu poartă bască cu Bolojan nu merită”, a comentat Bogdan Glăvan.

Pîslaru a confirmat că a intrat în PNL

Reamintim că ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat sâmbătă, pe Facebook, că s-a înscris oficial în Partidul Național Liberal și că se alătură echipei conduse de Ilie Bolojan.

El a afirmat că România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Polonia, în ceea ce privește sumele efectiv atrase prin Politica de Coeziune și că au fost asigurate aproape 600 de milioane de euro prin noua generație de Granturi SEE și Norvegiene.

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