Monden Marele actor care riscă să rămână fără mâini. Medicii i-au dat puține sanse







Actorul american Eric Dane, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Dr. Mark „McSteamy” Sloan din celebrul serial „Grey’s Anatomy”, a anunțat suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă gravă, care afectează treptat controlul muscular și mobilitatea.

Eric Dane a primit un diagnostic devastator

Actorul, în vârstă de 52 de ani, a povestit că simptomele au apărut în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Totul a început cu o ușoară slăbiciune la nivelul mâinii drepte, pe care inițial a pus-o pe seama oboselii. Însă, starea s-a agravat rapid.

„Am început să simt că nu mai am forță în mână. La început am ignorat, dar când simptomele s-au înrăutățit, am ajuns de la un specialist la altul, până când un neurolog mi-a spus: «Este peste ceea ce pot trata»”, a relatat actorul pentru Fox News.

Un singur braț funcțional

În prezent, Dane are mobilitate limitată doar în brațul stâng – și chiar și acela începe să își piardă funcționalitatea. Actorul a mărturisit că este conștient că, în curând, ar putea rămâne complet imobil de la brâu în sus. Deși poate încă merge, perspectiva pierderii controlului și asupra picioarelor îl îngrijorează.

„Partea dreaptă a corpului a cedat complet. Brațul stâng e pe ducă. În câteva luni, s-ar putea să nu mai am nici mâna aceea”, a spus, cu sinceritate, Dane.

Actorul, fost înotător de performanță, a avut un moment revelator în timpul unei excursii pe barcă cu una dintre fiicele sale. După ce a sărit în apă, și-a dat seama că nu mai poate înota. Fiica sa, Georgia, l-a tras înapoi pe barcă.

„În acel moment am izbucnit în lacrimi. A fost sfâșietor. M-a durut enorm să fiu neputincios în fața copilului meu”, a spus el.

Cea mai mare frică a actorului

Dane a povestit și despre durerea emoțională profundă pe care o resimte de când a aflat diagnosticul. A mărturisit că gândul că și-ar putea părăsi prematur fiicele este copleșitor.

„Tatăl meu a murit când eram foarte tânăr. Gândul că și eu aș putea lipsi din viața fetelor mele, când ele sunt încă atât de mici, mă face furios.”

Actorul are două fiice, Billie (15 ani) și Georgia (13 ani), împreună cu actrița Rebecca Gayheart, cu care a fost căsătorit din 2004. Deși s-au separat o vreme, au rămas apropiați.

„Rebecca este cea mai mare susținătoare a mea. Vorbim în fiecare zi. Este forța mea”, a spus cu recunoștință Dane.

Ce urmează pentru Eric Dane

Deși a fost diagnosticat oficial în aprilie, actorul continuă să își dorească să lucreze și să se implice în proiecte artistice, atât cât îi permite starea de sănătate. A anunțat că se va întoarce pe platoul de filmare pentru un nou sezon din serialul Euphoria, în care joacă rolul lui Cal Jacobs.

„Tot ce-mi doresc este să pot petrece timp cu familia și, dacă e posibil, să mai joc puțin. Nu simt că asta e finalul meu. Lupt”, a spus el.

SLA: o boală fără leac, dar nu fără speranță

Scleroza laterală amiotrofică este o afecțiune rară, care afectează neuronii responsabili de controlul mișcărilor voluntare. Progresia este rapidă în multe cazuri, însă fiecare pacient are un parcurs diferit. În prezent, nu există tratament curativ, doar terapii care pot ameliora temporar simptomele.