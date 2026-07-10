Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat vineri la Mashhad, în moscheea Imamului Reza, după o săptămână de ceremonii funerare organizate în Iran și Irak, potrivit agenției de presă Irna. În timp ce autoritățile au mobilizat mulțimi impresionante pentru funeralii, noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu și-a făcut încă apariția publică, pe fondul informațiilor privind starea sa de sănătate și măsurile sporite de securitate.

Presa de stat iraniană a anunțat că trupul lui Ali Khamenei a fost înhumat la Mashhad, în nord-estul Iranului, în moscheea Imamului Reza, considerată cel mai sfânt loc al țării. Ceremonia a avut loc după o săptămână de procesiuni funerare, adunări și momente de doliu organizate în Iran și Irak, într-o perioadă marcată și de reluarea conflictului cu Statele Unite, după armistițiul care a urmat războiului desfășurat timp de patru luni.

Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri lansate de Statele Unite și Israel la 28 februarie. Luna trecută, Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu.

Sicriul liderului suprem a fost transportat cu un camion pe străzile din Mashhad, către cupola aurită și minaretele moscheii Imamului Reza, fiind însoțit de clerici cu turbane albe.

În urma cortegiului au mers mii de participanți îmbrăcați în negru, care au fluturat steaguri iraniene, fotografii cu Ali Khamenei și pancarte roșii cu sloganuri revoluționare.

Înhumarea a reprezentat punctul final al unei săptămâni de ceremonii funerare organizate atât în Iran, cât și în Irak.

Potrivit Reuters, liderii religioși ai Republicii Islamice au încurajat participarea unui număr cât mai mare de oameni, într-un demers prin care au urmărit să demonstreze forța și coeziunea regimului teocratic.

Deși Iranul a supraviețuit campaniei militare desfășurate de Statele Unite și Israel, țara continuă să se confrunte cu provocări interne importante, iar moștenirea celor 37 de ani de conducere ai lui Ali Khamenei rămâne intens disputată.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei, desemnat lider suprem de Adunarea Experților la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său, continuă să fie necunoscut pentru opinia publică. Acesta nu a mai avut nicio apariție publică de la începutul războiului. Deși a transmis mai multe declarații scrise, până acum nu au fost făcute publice imagini, înregistrări video sau audio cu noul lider suprem.

Potrivit unor surse de rang înalt din Teheran, Mojtaba Khamenei a suferit răni grave în atacul în care a fost ucis tatăl său. Fața i-ar fi fost desfigurată, iar membrele grav afectate.

Aceleași surse susțin că acesta se află în recuperare și nu este încă într-o stare care să îi permită participarea la evenimente publice. În același timp, serviciile de securitate încearcă să îi limiteze expunerea de teama unor eventuale noi atacuri americane.

În timpul funeraliilor de la Mashhad, participanții au scandat mesaje prin care cereau răzbunare împotriva președintelui american Donald Trump pentru uciderea lui Ali Khamenei.

„Jur pe sângele liderului suprem, Trump, te vom ucide!”, au strigat participanții, în timp ce mai multe femei țineau pancarte pe care scria „Omorâți-l pe Trump”.

Din cauza mulțimii, sicriul a fost transportat pe ultima parte a traseului cu un elicopter, camionul neputând înainta. Fiul cel mare al lui Ali Khamenei, Mostafa, a rostit rugăciunea funerară, după care sicriul, acoperit în culorile drapelului iranian, a fost purtat în interiorul sanctuarului.

Imaginile difuzate au arătat numeroși participanți ținând lumânări, întinzând mâinile spre sicriu și plângând. Agenția oficială IRNA a anunțat vineri dimineață că funeraliile lui Ali Khamenei și ale celor patru membri ai familiei sale uciși în același atac s-au încheiat.

Imamul Reza este una dintre cele mai importante figuri ale islamului șiit, iar sanctuarul din Mashhad, orașul natal al lui Ali Khamenei, reprezintă unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj. Înainte de înmormântare, rămășițele liderului suprem au fost purtate prin Teheran, prin centrul religios șiit Qom și prin orașele sfinte irakiene Najaf și Karbala, unde mulțimi numeroase au ieșit pe străzi.

Martiriul ocupă un loc central în teologia șiită, iar moartea lui Ali Khamenei, ucis într-un atac atribuit unor adversari externi, se înscrie într-o tradiție religioasă și politică importantă pentru Republica Islamică.

Funeraliile au avut loc într-un context delicat pentru Iran, la câteva luni după protestele naționale generate de nemulțumirile legate de situația economică și reprimate de forțele de securitate. Analiștii apreciază că, deși Iranul și-a păstrat influența strategică asupra Strâmtorii Ormuz după războiul cu Statele Unite, conflictul a provocat distrugeri importante, care se adaugă dificultăților economice existente.

Ali Khamenei a devenit lider suprem în 1989, la zece ani după Revoluția Islamică, consolidând treptat puterea politică, economică și militară a funcției sale, în strânsă colaborare cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Mojtaba Khamenei a fost desemnat succesor cu sprijinul Corpului Gardienilor Revoluției, considerat în prezent principala forță din spatele deciziilor politice și strategice ale Iranului.