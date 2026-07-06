Marea Britanie a decis să aplice măsuri punitive severe împotriva a două institute de cercetare din Rusia și a șapte oficiali ai acestora. Decizia Executivului britanic vine în urma acuzațiilor oficiale conform cărora aceste entități au contribuit direct la crearea unor substanțe chimice extrem de periculoase. Printre acestea se numără agenți neurotoxici utilizați în atentatele care i-au vizat pe opozantul rus Aleksei Navalnîi și pe o cetățeancă britanicaă, anunță AFP.

Conform documentelor oficiale emise de Ministerul de Externe de la Londra, persoanele și organizațiile incluse pe lista de sancțiuni au legături directe cu activitățile de documentare, creare și fabricare a unor substanțe neurotoxice de o agresivitate extremă. Este vorba despre compuși din gama Noviciok, dar și despre epibatidină, o toxină cu efect letal. Aceste arme chimice au stat la baza incidentelor grave în care au fost implicați Aleksei Navalnîi și Dawn Sturgess.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi s-a stins din viață la începutul anului 2024, în timp ce se afla încarcerat într-un penitenciar din Rusia, în condiții care au rămas până astăzi suspecte. Ulterior, mai multe state europene, printre care Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia și Olanda, au indicat faptul că liderul opoziției fusese atacat anterior cu epibatidină, o substanță toxică extrem de rară.

Cazul celeilalte victime, Dawn Sturgess, a reprezentat un efect colateral tragic al unui alt atac celebru. În vara anului 2018, britanica în vârstă de 44 de ani a intrat în contact cu substanța Noviciok în localitatea Salisbury. Agentul toxic fusese pulverizat inițial asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia, ambii reușind să scape cu viață.

Din nefericire, femeia a decedat după ce partenerul ei a găsit într-un container un recipient pe care l-a confundat cu o sticlă de parfum, fără să știe că în interior se afla puternicul neurotoxic. Evenimentele de atunci au generat o ruptură majoră în relațiile dintre Londra și Moscova, soldată cu un val masiv de expulzări de personal diplomatic din ambele tabere.

„Utilizarea repetată de arme chimice de către Rusia constituie o încălcare revoltătoare a dreptului internaţional şi o ameninţare directă pentru securitatea mondială”, a declarat ministrul afacerilor externe Yvette Cooper.

Reprezentanții Ministerului de Externe britanic au precizat că entitățile luate în vizor sunt institutul SC Signal și centrul de cercetare în medicină militară cunoscut sub acronimul GNIII VM. Persoanele sancționate ocupă funcții de conducere în cadrul acestor structuri specializate.

Această mutare strategică a fost făcută publică chiar înainte de începerea reuniunii la vârf a NATO de la Ankara, unde liderii internaționali vor pune pe masă evoluția conflictului din Ucraina. De la declanșarea ostilităților în regiune, Guvernul de la Londra a impus restricții și măsuri de blocare a activelor pentru mai bine de 3.400 de cetățeni și companii cu legături la Moscova.