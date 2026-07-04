Republica Moldova. Baronul romilor din Republica Moldova, Artur Cerari, a decedat sâmbătă, la vârsta de 65 de ani. Pe 23 august urma să împlinească 66 de ani.

Primul care a dat trista veste pe reţele este omul de afaceri, Vasile Drangoi, preşedintele organizaţiei neguvernamentale „Vocea romilor”.

Vestea a fost confirmată de apropiați ai familiei și membri ai comunității rome. Familia nu a anunţat deocamdată cauza decesului. La fel, nu a fost făcut publuc nici programul funerariilor.

Artur Cerari a preluat titlu de baron al romilor în 1998, după decesul tatălui său, Mircea Cerari. Candidatura sa a fost aprobată la alegerile generale de 98% dintre alegătorii romi din Republica Moldova, Ucraina și Rusia.

Despre el se vorbea că este cult, inteligent şi că cunoaşte cel puţin şapte limbi.

Artur Cerari era considerat o figură importantă a comunității rome din țară, fiind implicat de-a lungul anilor în reprezentarea și promovarea intereselor acesteia.

Pe lângă promovarea istoriei, tradiţiei şi limbii, Artur Cerari a fost un militant împotriva discriminării romilor, a optat pentru şcolarizarea lor şi încadrarea în câmpul muncii.

Acesta locuia într-un palat în oraşul Soroca, care aminteşte de Teatrul Bolişoi din Moscova.

Moartea lui Artur Cerari a generat numeroase mesaje de condoleanțe și omagii din partea celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el.

„Dumnezeu să îl odihnească în veșnica Sa împărăție, să îi fie drumul lin spre ceruri, iar Împărăția lui Dumnezeu să îi fie a doua casă.”

„Astăzi, comunitatea romă și întreaga Moldovă au pierdut un om de seamă. Baronul Artur Cerari a plecat dintre noi, lăsând în urmă o viață dedicată familiei, tradițiilor și comunității pe care a condus-o cu demnitate și respect. El a devenit baron după moartea tatălui său, Mircea Cerari, și a fost cunoscut ca lider al romilor din Soroca”.

„Plecarea sa lasă un gol greu de umplut. Chipul său blând, înțelepciunea, vorbele cumpătate și grija pentru oameni vor rămâne vii în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut”.

„Fie ca Bunul Dumnezeu să-i primească sufletul în Împărăția Sa, să-i dăruiască odihnă veșnică și lumină fără de sfârșit. Iar familiei, apropiaților și întregii comunități le dorim putere, mângâiere și credință în aceste clipe de durere.

Drum lin spre cer, Baron Artur Cerari! Vei rămâne în inimile noastre”, se arată printre mesaje.

Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a dezvăluit mai înainte cine ar putea moșteni funcția de lider al romilor și ce calități ar trebui să aibă succesorul său. Unul dintre principalii candidați este fiica sa Sonia.

„Baronul trebuie să fie, în primul rând, cinstit și creștin, educat, alfabetizat, implicat activ în viața publică.

Cred că fiica mea este foarte descurcăreață. Sau fiul, sau nepotul meu. Mi-ar plăcea să fie fiul meu, dar nu cred că se va întâmpla asta.

Nepotul meu Vasilica este acum la Moscova, învață în clasa a treia, și sper că va studia acolo unde am studiat eu.

Fiica mea, Sonia, ar putea deveni un baronul romilor. Ea a făcut studii la Chișinău, are abilități foarte bune. În societate, o femeie este o femeie, dar dacă este o femeie cu ambiții și studii, de ce altceva mai este nevoie?", a declarat anterior Artur Cerari.