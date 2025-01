Monden Marcus Miller vine în România. Biletele deja au fost puse în vânzare







Marcus Miller va susține un concert la Arenele Romane din București, marți, 1 iulie 2025. Artistul cu o carieră de peste 40 de ani este un nume emblematic al jazz-ului și R&B-ului. Până în prezent are două premii Grammy câștigate, unul în 1992 pentru Best R&B Song și unul în 2001 pentru Best Contemporary Jazz Album.

Marcus Miller vine în România

Dn 2013, UNESCO l-a declarat ca fiind Artist al Păcii, distincție pe care o împarte cu alți muzicieni de talie mondială precum Sarah Brightman, Gilberto Gil sau Shirley Bassey. Miller a colaborat cu nume importante ale scenei muzicale mondiale de-a lungul timpului, nume precum Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock sau Carlos Santana.

Biletele deja au fost puse în vânzare

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară. La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisioanele agenției de ticketing.

Cum a început Marcus Miller să cânte

William Henry Marcus Miller Jr. s-a născut în cartierul Brooklyn din New York la 14 iunie 1959. El a crescut într-o familie de muzicieni; tatăl său, William Miller, a fost organist de biserică și director de cor. Prin intermediul tatălui său, el este văr cu pianistul de jazz Wynton Kelly. Acesta a primit o pregătire clasică ca clarinetist și mai târziu a învățat să cânte la clape, saxofon și chitară.

Miller găzduiește o emisiune despre istoria și influențele jazzului numită Miller Time with Marcus Miller pe canalul Real Jazz al sistemului de radio prin satelit Sirius XM Holdings. El este și compozitor de partituri de film. Acesta a scris numeroase partituri pentru filme, inclusiv filme regizate de Reginald Hudlin și Chris Rock.