Marco Rubio a ajuns la Istanbul. Nu va participa la cea de a doua reuniune

Marco Rubio a ajuns la Istanbul. O reuniune trilaterală între Ucraina, Rusia şi Turcia urmează să înceapă vineri, la Istanbul, la ora locală 12.30 (şi ora României), potrivit mai multor surse de la Ministerul turc de Externe.

O altă reuniune urma să înceapă mai înainte, între Ucraina, Turcia şi Statele Unite, la ora locală 10.45 (şi ora României), tot la Palatul Dolmabahçe, la Istanbul, potrivit surselor citate. Secretarul de Stat american marco Rubio a sosit la istanbul în vederea acestei reuniuni. Acesta nu participă la cea de a doua reuniune.

⚡️ JUST IN: Marco Rubio in Istanbul — the U.S. Secretary of State arrived just a few hours before the start of the negotiations

The U.S. will be represented by Michael Anton, Director of Policy Planning at the State Department, according to Reuters.

Rubio refused to attend the… pic.twitter.com/DtJsM8eWIF

— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025