Politica Marcel Ciolacu, peripeții cu pisica. A fost la un pas să o piardă







Premierul Marcel Ciolacu a fost nevoit să se urce în copac pentru a își salva pisica. Aceasata s-a urcat în copac într-o secundă, dar i-a fost frică să mai coboare.

”Astăzi, de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare, așa că am escaladat și am recuperat pisica”, a spus Ciolacu pe Tik Tok.

Marcel Ciolacu, vedetă pe Tik Tok

Nu mai este un secret că Ciolacu s-a apucat serios de Tik Tok după alegerile de anul trecut. În urmă cu o lună, premierul a făcut un top al preparatelor culinare preferate.

„Hai să vedem filtrul asta cu mâncare. Sarmale - cam toţi românii ştiu despre ce este vorba - pe locul trei. Mici: dacă nu-s foarte bine făcuţi, mai mustoşi, aşa, pe locul patru. Ciorbă de burtă: singura ciorbă pe care o mănânc, (locul) doi. Cozonacul, locul șase. Tochitură: nu-s mare fan de tochitură (locul nouă), tochitură de măruntaie sunt mare fan. Zacusca, locul șapte. Mititeii: ăştia-s ăia mari şi mustoşi, uite cum m-am păcălit! Îi pun pe cinci. Ciorba de perişoare, locul opt”, a comentat Ciolacu, în timp ce în clip se derulau preparatele.

Marcel Ciolacu adoră mămăliga

Premierul și-a spus părerea și despre papanași. El a declarat că acest desert e delicios, dar și foarte caloric. „E cea mai mare bombă calorică posibilă. Sunt cei mai buni Mai bine mănânci un porc, decât să mănânci o porţie de papanaşi”, a spus liderul PSD, plasându-i pe locul zece.

Acesta a mai spus că mâncarea lui preferată este mămăliga. „Şi mămăliga a rămas pe locul unu: mâncarea tradiţională a românului”, a conchis Ciolacu în clipul său.

Face multe provocări pe Tik Tok

Premierul a mai făcut o provocare pe Tik Tok. Este vorba despre „Am/ n-am”, un joc popular în rândul utilizatorilor TikTok. La întrebarea „Am / N-am zburat cu avionul privat?”, Ciolacu a răspuns afirmativ, „Am”, punând chestiunea la același nivel de importanță cu dilema din întrebarea „Am / N-am mâncat dulciuri pe ascuns?”, la care a răspuns tot afirmativ.