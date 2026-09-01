O femeie de 64 de ani și fiica sa, în vârstă de 36 de ani, au fost găsite fără viață într-un apartament din municipiul Cahul. Polițiștii au intervenit după ce mai mulți localnici au sesizat un miros înțepător care venea din locuință.

Potrivit informațiilor comunicate presei de Poliție și publicate de TV8, PRO TV Chișinău și TV Nord, descoperirea a fost făcută la ieri, pe 31 august 2026.

Poliția Republicii Moldova: “Cu puțin timp în urmă, #Poliția din Cahul a fost sesizată de nişte localnici, care au comunicat că dintr-un apartament se simte un miros înțepător. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii.

Apartamentul era încuiat din interior, iar în locuință au fost depistate două persoane fără semne de viață – o femeie de 64 de ani și fiica acesteia, de 36 de ani, care avea grad de dizabilitate. Potrivit constatărilor preliminare vizuale, fiica prezenta semne de asfixiere, iar mama acesteia – de strangulare”.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că ușa apartamentului era încuiată din interior. În locuință au fost găsite corpurile neînsuflețite ale celor două femei.

Fiica, în vârstă de 36 de ani, avea grad de dizabilitate. Conform examinării vizuale preliminare, aceasta prezenta semne de asfixiere, în timp ce mama sa ar fi avut semne de strangulare.

Aceste constatări sunt preliminare și nu reprezintă concluziile expertizei medico-legale.

În apartament a fost descoperit și un bilet de adio despre care anchetatorii presupun că ar fi fost lăsat de femeia de 64 de ani. Autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, conținutul mesajului.

Prezența biletului și faptul că locuința era încuiată din interior fac parte dintre elementele analizate de anchetatori. Poliția nu a comunicat deocamdată o concluzie oficială privind succesiunea evenimentelor sau circumstanțele exacte în care au murit cele două femei.

Corpurile neînsuflețite au fost transportate pentru efectuarea expertizei medico-legale. Rezultatele acesteia urmează să stabilească exact cauzele și momentul deceselor.

Oamenii legii continuă documentarea cazului și verifică toate circumstanțele tragediei. Până la finalizarea investigațiilor, orice ipoteză privind modul în care s-au produs decesele rămâne neconfirmată.