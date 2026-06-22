Autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul celui de-al doilea Summit UE–Republica Moldova. În discursul susținut la reuniune, șefa statului a afirmat că Republica Moldova și-a îndeplinit reformele asumate și a cerut partenerilor europeni susținere pentru continuarea procesului de integrare.

În intervenția sa, Maia Sandu a susținut că Republica Moldova a realizat reformele necesare și că este pregătită să avanseze în negocierile cu Uniunea Europeană. Potrivit președintei, contextul actual reprezintă o oportunitate importantă pentru Chișinău.

„Alinierea pe care o avem astăzi se întâmplă rar - un mandat clar din partea cetăţenilor, ritmul reformelor de acasă şi recunoaşterea, în capitalele europene, că extinderea este cea mai bună investiţie în securitatea Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a afirmat că Republica Moldova așteaptă recunoașterea progreselor realizate și deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole.

„Astfel de ferestre de oportunitate se deschid şi se închid. A noastră este deschisă acum. Aşa că este o cursă contra cronometru pe care vrem să o câştigăm. Cerem un singur lucru - un proces bazat pe merit. (R.) Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia şi Consiliul confirmă că suntem gata", a subliniat preşedinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a evidențiat rezultatele obținute în domeniul reformei justiției, inclusiv procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor.

Totodată, ea a făcut referire la apropierea economică de Uniunea Europeană și la creșterea investițiilor europene în Republica Moldova.

„Investiţiile europene au crescut cu aproape 30% în patru ani. Planul de creştere pentru Moldova se transformă în proiecte concrete. Şi pentru acest lucru, vă mulţumesc. Iar astăzi salutăm trei acorduri noi. Gebauer & Griller şi Comisia Europeană semnează o scrisoare de intenţie privind o nouă cooperare care va lega industria noastră auto şi mai strâns de cea europeană. Comisia şi parcul de tehnologii avansate Moldova HiTech Park îşi unesc forţele pentru a construi un centru de antreprenoriat şi cercetare în tehnologie medicală", a indicat ea.

Președinta a adăugat că Ministerul Educației și Cercetării va semna un acord-cadru cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene pentru dezvoltarea cooperării în domeniul cercetării și inovării.

Un capitol important al discursului a fost dedicat sectorului energetic. Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova a reușit să reducă una dintre principalele vulnerabilități ale țării prin eliminarea dependenței de furnizorii ruși.

„În energie, transformarea se vede cel mai limpede. Acum patru ani, Moldova depindea în totalitate de Rusia, singurul furnizor. Astăzi suntem liberi de această dependenţă - un pas pe care niciun guvern nu a îndrăznit să-l facă timp de trei decenii. Ne-am conectat reţeaua electrică la Europa. Am crescut ponderea surselor regenerabile de la 3% la 25% din electricitatea produsă domestic. Am făcut acest lucru în plină criză, cu un război la hotar. Ne-am transformat cea mai mare vulnerabilitate într-un punct forte. Am avut sprijinul cetăţenilor, în pofida greutăţilor economice fără precedent, cauzate de creşterea preţurilor", a mai menţionat Maia Sandu.

În cadrul summitului, Maia Sandu a vorbit și despre contribuția Republicii Moldova la misiunile internaționale și despre cooperarea în domeniul securității.

„Militarii noştri participă la misiuni de menţinere a păcii în Kosovo, Bosnia şi Herţegovina şi Liban. Pompierii noştri intervin în Europa atunci când au loc calamităţi", a spus Maia Sandu.

Președinta a făcut referire și la experiența acumulată de Republica Moldova în combaterea dezinformării și a atacurilor hibride.

"Împărtăşim o experienţă câştigată cu greu în prima linie a luptei pentru democraţie în faţa dezinformării ruseşti, a atacurilor cibernetice şi a banilor murdari", a afirmat Sandu.

Ea a reiterat sprijinul pentru Ucraina și a amintit implicarea Republicii Moldova în susținerea inițiativelor europene privind tragerea la răspundere pentru agresiunea împotriva statului vecin.

„Să nu lăsăm acest moment să treacă. Noi ne vom ţine de cuvânt şi vom duce mai departe această responsabilitate pentru cetăţenii noştri, care merită pace, securitate şi prosperitate, acasă, în familia europeană", a declarat Maia Sandu.

La finalul discursului, președinta Republicii Moldova a cerut sprijinul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole și pentru continuarea parcursului european al țării.