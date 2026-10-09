Decontările voucherelor de vacanță către unitățile turistice din România au scăzut cu 48,95% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), diminuarea programului și reducerea numărului de beneficiari au provocat o pierdere de aproape 497,15 milioane de lei pentru sectorul turistic.

Datele furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de asociație arată că, deși angajatorii au cumpărat mai multe vouchere în august față de aceeași lună a anului trecut, banii decontați efectiv către unitățile turistice au continuat să scadă.

În primele opt luni din 2026, valoarea sumelor decontate către unitățile turistice afiliate a ajuns la 518,55 milioane de lei, față de peste 1,01 miliarde de lei în perioada similară din 2025.

„Trăgând linie la nivelul primelor opt luni din anul 2026, datele centralizate confirmă menţinerea unui recul sever în industria turismului: la nivelul decontărilor către unităţile turistice, scăderea cumulată s-a atenuat la 48,95% după primele opt luni (coborând la 518,55 milioane de lei, faţă de peste 1,01 miliarde lei în 2025), comparativ cu un recul de 54% consemnat la finalul primelor şapte luni”, arată ANAT, vineri, într-un comunicat de presă.

Astfel, scăderea cumulată s-a redus față de nivelul de 54% înregistrat după primele șapte luni ale anului, însă valoarea decontărilor rămâne cu aproape jumătate sub cea din 2025.

În august 2026, achizițiile de vouchere de vacanță realizate de angajatori au crescut cu 19,45% față de aceeași lună a anului trecut. Valoarea acestora a ajuns la 47,66 milioane de lei.

Creșterea achizițiilor nu s-a reflectat însă și în sumele încasate de unitățile turistice afiliate. Decontările au continuat să scadă, înregistrând o diminuare de 21,15% față de august 2025.

Sumele decontate către unitățile turistice afiliate au coborât de la 144,56 milioane de lei în august 2025 la 113,99 milioane de lei în august 2026. Diferența este de 30,57 milioane de lei într-o singură lună.

Datele evidențiază diferența dintre achizițiile de vouchere realizate de angajatori și sumele decontate efectiv către operatorii din turism. Potrivit ANAT, reducerea numărului de beneficiari și restrângerea programului au contribuit la diminuarea sumelor care ajung la unitățile turistice.