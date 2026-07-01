Persoanele cu handicap grav și asistenții personali beneficiază, începând cu 1 iulie, de majorarea indemnizației de însoțitor și a salariului de bază, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie.

Noile valori au impact direct asupra veniturilor a mii de beneficiari și familii din România care depind de aceste forme de sprijin financiar.

Modificările nu schimbă regulile de acordare a drepturilor, ci doar nivelul sumelor plătite. Beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege își păstrează posibilitatea de a alege între un asistent personal angajat și plătit de autoritățile locale sau încasarea unei indemnizații lunare de însoțitor.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav au în continuare dreptul de a opta între cele două forme de sprijin, însă numai dacă certificatul de încadrare în handicap menționează expres categoria „grav cu asistent personal”.

În situația în care beneficiarul renunță la serviciile unui asistent personal, acesta poate primi lunar indemnizația de însoțitor. Această sumă este destinată acoperirii nevoilor zilnice și poate fi utilizată pentru organizarea sprijinului necesar, fie cu ajutorul familiei, fie prin alte soluții alese de beneficiar.

Începând cu 1 iulie, indemnizația de însoțitor se majorează de la 2.025 de lei la 2.162,5 lei pe lună. Valoarea reprezintă 50% din noul salariu minim brut pe economie, stabilit la 4.325 de lei.

Creșterea salariului minim produce efecte și asupra veniturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

De la 1 iulie, salariul de bază al unui asistent personal ajunge la 4.325 de lei brut. La această sumă se adaugă indemnizația de hrană, astfel că venitul brut lunar ajunge la aproximativ 4.672 de lei.

După plata taxelor și contribuțiilor, venitul net estimat este de aproximativ 2.805 lei. Nivelul salarial este stabilit în conformitate cu legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și este corelat cu evoluția salariului minim brut pe economie.

Legislația menține aceleași condiții privind acordarea dreptului de opțiune.

Persoanele încadrate în grad de handicap accentuat nu pot beneficia nici de asistent personal și nici de indemnizația de însoțitor. Pentru această categorie se acordă doar indemnizația de handicap, destinată acoperirii unei părți din cheltuielile generate de dizabilitate.

De asemenea, persoanele cu handicap vizual grav beneficiază în continuare de dreptul de a alege între asistent personal și indemnizația de însoțitor. Același drept îl au și pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, inclusiv după transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea indemnizației și a salariilor nu schimbă modul în care funcționează sistemul de sprijin destinat persoanelor cu handicap grav, însă aduce venituri mai mari pentru beneficiari și pentru asistenții personali.

În contextul creșterii costurilor de trai, diferența de peste 130 de lei în cazul indemnizației de însoțitor și majorarea veniturilor asistenților personali pot contribui la acoperirea unei părți din cheltuielile lunare pentru îngrijire, medicamente, transport sau alte servicii necesare.

În continuare, acordarea acestor drepturi depinde de încadrarea în gradul de handicap și de mențiunile înscrise în certificatul emis de comisiile competente.