CCR a adoptat o hotărâre deosebit de importantă pentru angajații din administrația publică locală. Instituția a stabilit că prevederile din legea salarizării sunt neconstituționale în momentele în care limitează acordarea sporului cuvenit persoanelor cu dizabilități. Decizia vine în sprijinul salariaților care își pierdeau acest drept din cauza plafoanelor maxime impuse de legislația actuală, anunță Agerpres.

Conform unui comunicat oficial emis de CCR, judecătorii constituționali au admis, cu majoritate de voturi, excepția de neconstituționalitate referitoare la articolul 11 alineatul 4 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Magistrații au constatat că textul legii este neconstituțional în măsura în care sintagma „nivelul veniturilor salariale” se aplică inclusiv asupra sporului destinat persoanelor cu handicap, drept reglementat prin articolul 22 din aceeași lege.

În mod obișnuit, legislația prevede că veniturile totale ale angajaților din consiliile județene și primării nu pot depăși indemnizația lunară a viceprimarului sau a vicepreședintelui consiliului județean. Totuși, raportarea acestui plafon la sporul persoanelor cu dizabilități încalcă direct articolul 16 alineatul 1 din Constituția României, care garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor.

Analizând sesizarea, Curtea a reținut că aplicarea mecanică a plafonării veniturilor la nivelul indemnizației de viceprimar generează situații profund discriminatorii între persoane aflate în aceeași situație juridică. Concret, se ajungea ca unii angajați cu dizabilități să beneficieze de sporul legal, în timp ce alții, cu funcții sau vechime mai mari, să fie privați de acest drept deoarece salariul lor de bază atingea deja limita maximă permisă.

O asemenea abordare echivalează practic cu anularea totală a sporului pentru persoanele cu handicap în cazul anumitor categorii de angajați. Reprezentanții CCR au subliniat că diferența de tratament juridic creată între acești salariați „nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă”. Prin urmare, măsura constituie „o discriminare” bazată strict pe criteriul nivelului veniturilor salariale realizate.

Pentru a repara această inechitate gravă, instanța constituțională a indicat în mod clar remediul juridic ce trebuie aplicat imediat în cadrul instituțiilor publice locale și județene.

„Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de articolul 16 alineatul 1 din Constituţie, remediul constituţional specific, în ipoteza constatării neconstituţionalităţii discriminării, îl reprezintă, în cazul funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, care sunt încadraţi în grad de handicap grav sau accentuat, îl constituie acordarea sporului pentru persoanele cu handicap prevăzut de articolul 22 din Legea-cadru 153/2017, indiferent de nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului", se arată în motivarea deciziei transmise de instanța constituțională.

Prin această hotărâre, toți angajații din administrația locală care suferă de un handicap grav sau accentuat vor primi sporul prevăzut de lege, fără ca dreptul lor să mai fie influențat sau anulat de salariul de top al șefilor din instituție.