Justitie Magistrații de la Curtea de Apel Oradea țin cu dinții de pensiile speciale și suspendă activitatea







Reacția magistraților din Oradea vine după ce Guvernul Bolojan a anunțat că vrea să micșoreze pensiile de serviciu. Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții De Apel Oradea a hotarât suspendarea judecării cauzelor începând cu 27 august 2025. Măsura e valabilă până la retragerea proiectului de lege.

Se judecă doar cauze în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală.

Se vor judeca dosarele având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată). Pe lista cauzelor judecate vor fi cele care au ca obiect luare măsură declarare indezirabil, custodia publică suspendarea executării actelor administrative.

"În data de 26 august 2025 judecătorii Curții de Apel Oradea reuniți în cadrul adunării generale au luat în discuţie exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei", se arată în comunicatul Curții de Apel Oradea. Judecătorii invocă ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar. Dar și punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor.

"În atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic se creează un risc major de demoralizare a judecătorilor aflați în funcție. Și este afectată grav atractivitatea magistraturii în rândul tinerilor. Cu efecte negative asupra stabilității resursei umane și profesionalismului în sistemul judiciar", se arată în comunicatul Curții de Apel Oradea.

Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative. Cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor. Vor face studiu individual şi formare profesională continuă. Judecătorii vor îndeplini și alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara excepțiilor). Lista cauzelor ce vor fi soluționate în acest interval de timp, urmează a fi afișată săptămânal pe site-ul Curții de Apel Oradea.

Magistrații cer ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Ei vin și cu "solicitarea fermă adresată reprezentanţilor puterii executive şi legislative de a înceta campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti. Care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă".