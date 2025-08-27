Justitie Magistrat atacat cu ranga în timpul ședinței, la Judecătoria din Chișinău







Republica Moldova. Un incident fără precedent a avut loc la Judecătoria Centru din Chișinău, unde un bărbat a atacat magistratul și un martor cu o rangă improvizată. Scenele șocante s-au petrecut în plină ședință. Acestea au avut loc în timp ce judecătorul citea ordonanța de protecție emisă pe numele fiicei agresorului, care îl acuzase de violență în familie. Unul dintre participanții la proces a ajuns la spital. De asemenea, atacatorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Judecător atacat chiar în sala de ședințe

Totul s-a întâmplat în timpul unei ședințe în care era examinată solicitarea privind acordarea unei ordonanțe de protecție. Potrivit martorilor, imediat ce judecătorul a anunțat decizia, bărbatul a scos o rangă improvizată ascunsă. Inculpatul a lovit magistratul și o persoană care însoțea tânăra victimă. Ambulanța a intervenit de urgență. Unul dintre cei răniți a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au reacționat imediat după incident. Ei au recunoscut că actualul sistem de securitate din instanțe nu face față situațiilor de criză. Deși legislația prevede existența poliției judiciare, aceasta nu este funcțională în Republica Moldova. Acest lucru lasă magistrații și participanții la procese expuși unor riscuri majore.

„Sediile, instanțele de judecată dispun de pază de stat, doar că paza de stat este la intrare ieșire și nu este suficientă pentru a asigura securitatea judecătorilor, cât și a justițiabililor. Deși la noi în lege este prevăzut, noi nu avem polițiști în sine. De asemenea, nu avem bani alocați de către stat pentru a angaja aceste persoane”, a declarat Livia Mitrofan pentru TVR Moldova.

Procuratura Generală a anunțat că bărbatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru huliganism. În plus, anchetatorii au dispus efectuarea unor expertize pentru a stabili gravitatea rănilor suferite de victime. În paralel, autoritățile caută soluții pentru întărirea securității în instanțe. Cel puțin prin mobilizarea polițiștilor de sector în cazurile cu potențial violent.

Autoritățile sunt puse în fața unei realități dure: lipsa poliției judiciare care face ca instanțele să fie vulnerabile, iar magistrații expuși unor riscuri majore. Incidentul de la Chișinău arată cât de urgentă este necesitatea unor măsuri concrete pentru garantarea siguranței în sălile de judecată.