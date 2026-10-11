Magazinele IKEA, adăposturi de urgență în cazul unor crize majore

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea fi transformate în adăposturi pentru persoane evacuate sau în spitale temporare în cazul unor pene de curent, inundații ori atacuri asupra infrastructurii critice, într-o inițiativă care urmărește implicarea companiilor private în gestionarea situațiilor de urgență, relatează Reuters.

Spațiile comerciale ar putea găzdui persoane evacuate, restaurantele ar furniza hrană, iar generatoarele ar asigura alimentarea cu energie. De asemenea, paturile ar putea fi asamblate rapid din produsele disponibile în magazine.

„Vrem să fim un vecin bun și o companie care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Torben Mortensen, responsabil pentru securitate la IKEA Danemarca.

Pregătirile au fost intensificate pe fondul sabotajelor suspectate, atacurilor cibernetice și amenințărilor hibride atribuite de oficiali europeni Rusiei. Moscova respinge acuzațiile, în timp ce serviciile daneze de informații avertizează asupra posibilității intensificării operațiunilor hibride împotriva statelor NATO.

Inițiativa se înscrie în eforturile Uniunii Europene de consolidare a pregătirii pentru situații de criză, inclusiv prin strategia lansată în martie 2025. IKEA participă la Coaliția Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea care identifică resurse private disponibile autorităților.

Rețeaua reunește peste 200 de companii, cu mai mult de 300.000 de angajați. Potrivit directoarei Maja Broloes, IKEA dispune de spații, alimente, facilități pentru prepararea hranei și generatoare, resurse utile în situații de urgență.

Modelul are precedente. În octombrie 2024, în timpul inundațiilor din Valencia, Spania, un magazin IKEA a găzduit peste 600 de persoane. În Danemarca, alte companii se pregătesc pentru situații similare: Salling Group adaptează 51 de supermarketuri pentru a funcționa până la 48 de ore fără electricitate sau internet.

Alte state europene au adoptat măsuri comparabile. Estonia obligă 300 de companii să asigure continuitatea serviciilor critice, Finlanda coordonează autorități, organizații și firme pentru securitatea aprovizionării, iar Polonia poate solicita anumitor companii vehicule, utilaje și proprietăți pentru nevoile armatei.

Participarea firmelor daneze este voluntară, iar coaliția nu a fost încă mobilizată într-o criză majoră reală. Autoritățile pregătesc un mecanism de compensare financiară pentru resursele furnizate.