Monden Mădălina Pamfile, condamnată la închisoare cu suspendare pentru că a condus sub influența alcoolului







Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile a fost condamnată la închisoare cu suspendare și va trebui să facă ore de muncă în folosul comunității, după ce a fost prinsă când conducea sub inflența alcoolului.

Mădălina Pamfile și-a aflat pedeapsa

Fosta asistentă TV a fost prinsă când conducea sub influenţa alcoolului anul trecut, pe 5 octombrie. Mădălina Pamfile conducea haotic și a fost agresivă cu polițiștii care au oprit-o, motiv pentru care a fost arestată și dusă la Institutul Național de Medicină Legală (INML). În urma incidentului, Pamfile s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La câteva săptămâni distanță, aceasta a declarat că își asumă faptele și a menționat că articolele scrise despre incident nu sunt adevărate.

„A fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat.

Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, a spus aceasta, pentru Antena Stars.

Cheltuielile judiciare ajung la 1.000 de lei

După ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, Mădălina Pamfile a primit o pedeapsă de zece luni de închisoare cu suspendare și cu un termen de supraveghere de doi ani.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, ea trebuie să facă muncă în folosul comunității pentru 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sau la Poliția Locală a Sectorului 1 București. Mai mult, aceasta este obligată să achite cheltuielile judiciare, de 1.000 de lei, potrivit spynews.

Decizia instanței

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 485 alin. 1 lit. a C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.02.2025 între Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi inculpata PAMFILE MĂDĂLINA FLORENTINA, …, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. (1) C.pen.. În temeiul art. 336 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 480 alin. (4) C.proc.pen., condamnă pe inculpata Pamfile Mădălina Florentina la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. (1) C.pen..

În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) ?i lit. b) și alin. 3 C.pen. cu ref. la art. 336 alin. 1 teza finală C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioada de un an care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65 alin. 1 și alin. 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) ?i lit. b) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situația în care pedeapsa principală va deveni executabilă. În temeiul art.396 alin. 4 C.proc.pen. rap. la art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 10 luni închisoare. În temeiul art. 92 C.pen. fixează un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, a fost decizia instanței.