Lumea n-a mai fost la fel după 6 decembrie 1989

6 decembrie 1989 a fost o dată pe care mulți au ignorat-o. A trecut neobservată în noianul de evenimente care au marcat anul 1989, mai ales ultimele sale luni.

Data de 6 decembrie 1989 a fost umbrită de alte două date. În 2-3 decembrie 1989, George Bush și Mihail Gorbaciov se întâlniseră în Malta arătând că vor superviza democratizarea Estului. Pe 4 decembrie 1989, la Moscova, urma să fie ultima întâlnire a statelor membre ale Tratatului de la Varșovia.

La 6 decembrie 1989, discutau liderul socialist al Franței cu liderul sovietic reformist Mihail Gorbaciov. Charles Hernu, Ministrul Apărării de la Paris, omul lui Mitterand era agent KGB dovedit. Se pare că avea numele de cod Dinu, fiind racolat și de DIE de la București. Gorbaciov știa istoria URSS. Știa că Ucraina era cumva o nucă tare, în care vestul era mai apropiat cultural de Europa iar estul de Moscova. A vrut să arate că între Kiev și Moscova este o linie fără asperități.

La Kiev, în decembrie 1989, s-a discutat despre drumul CEE spre Uniunea Europeană. Se votase Actul Unic European din 1986, Germania de Est și Germania de Vest urmau să se unească. Franța refuzase crearea unei Uniuni a Apării, ceea ce fusese în avantajul sovieticilor în 1954. Comuniștii francezi erau influenți în societatea franceză. Mitterand era supărat pe Ceaușescu, liderul de la București, nemaioferind bani pentru socialiștii lui Mitterand.

Gorbaciov considera că dacă CEE se va extinde spre Est, atunci se va ajunge mai repede la conceptul de Casa Comună a Europei. Se consideră că Tratatul de la Maastricht din 1992 nu ar fi avut asigurată calea liberă fără întâlnirea de la Kiev din decembrie 1989.

6 decembrie 1989 a însemnat încă un cui în coșciugul comunismului. Gorbaciov avea sprijin occidental, iar Franța urma să aibă undă verde în opiniile privind unificarea Germaniei. Evident, Franța nu o dorea din adâncul sufletului și se baza pe sprijinul sovietic. Sovieticii urmau să retragă trupele din Vest spre casă.

Nicolae Ceaușescu fusese informat din 23 noiembrie 1989, că va fi o întâlnire la Moscova, laolaltă cu toți liderii comuniști, pentru data de 4 decembrie 1989, Ceaușescu nu dorise să fie singurul stalinist între reformiști și ezitase, dorind să discute pe 5 decembrie cu Gorbaciov. Totuși, a fost nevoit să meargă la Moscova pe 4 decembrie, pentru că pe 5 decembrie, Petar Mladenov, liderul Bulgariei avea discuții cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov.

Timpul curgea împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Nu era loc pentru el în noua configurație a Europei de Est din 1990!