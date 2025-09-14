International

Lula da Silva: Condamnarea lui Bolsonaro nu este o vânătoare de vrăjitoare

Lula da Silva: Condamnarea lui Bolsonaro nu este o vânătoare de vrăjitoare. Sursă foto: Dreamstime
Procesul împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro „nu este o vânătoare de vrăjitoare”, a declarat duminică președintele Luiz Inacio Lula da Silva, răspunzând astfel criticilor venite din partea omologului său american, Donald Trump. Potrivit AFP, Lula da Silva a salutat decizia istorică a Curții Supreme a Braziliei, spunând că este „mândru de această hotărâre”.

Într-un editorial publicat în cotidianul american The New York Times, Lula da Silva a subliniat că judecătorii brazilieni și-au făcut datoria, menținând independența justiției în fața presiunilor externe și interne. „Nu este o vânătoare de vrăjitoare”, a scris liderul brazilian.

Luiz Inácio Lula da Silva

Sursa foto: Facebook/Lula da Silva

Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces de amploare, considerat istoric în Brazilia. Judecătorii l-au recunoscut pe fostul președinte ca lider al unei „organizații criminale” care a conspirat pentru a-și asigura rămânerea la putere după pierderea alegerilor din 2022 în fața lui Lula.

Potrivit acuzării, planul includea chiar asasinarea lui Lula, însă acesta nu s-a materializat din cauza lipsei de sprijin în rândul ierarhiei militare. „Revoltele din 8 ianuarie 2023, când mii de susținători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt și au vandalizat sediile instituțiilor din Brasilia, au fost ultima speranță a complotului”, se arată în documentele judiciare.

Bolsonaro, sprijinit de Trump

Avocații lui Bolsonaro au anunțat că vor contesta decizia Curții Supreme prin apel, inclusiv pe plan internațional. Într-un comunicat transmis presei pe 12 septembrie, aceștia au afirmat că verdictul nu este definitiv și că vor utiliza toate căile legale pentru a-și apăra clientul.

Criticile internaționale au venit în special din partea președintelui american Donald Trump, care și-a exprimat public sprijinul pentru Bolsonaro și a descris procesul ca fiind „nedrept”. Lula da Silva a subliniat însă că justiția braziliană a acționat independent și conform legii.

 

