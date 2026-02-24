Lukoil invocă forța majoră și dă statul român în judecată pentru proiectul Trident

Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident din Marea Neagră, a notificat autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care împiedică continuarea operațiunilor de explorare a gazelor, relatează profit.ro.

În paralel, compania a depus o acțiune la instanță împotriva Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și a Romgaz, pentru a obține recunoașterea juridică a acestei situații. Procesul a fost înregistrat la instanță în februarie, conform informațiilor publice disponibile pe Portal.just.ro.

Demersul Lukoil survine la scurt timp după ce Guvernul României a instituit o supraveghere extinsă asupra mai multor active ale grupului, motivată prin necesitatea de a preveni scurgerile de capital și prin argumentul că asocierea Romgaz cu un operator rus la Trident constituie o „vulnerabilitate strategică”.

Potrivit cadrului legal, notificarea forței majore trebuie documentată și evaluată de autoritățile competente. În caz de neacceptare, se poate ajunge la litigii care ar putea conduce la încetarea acordului petrolier fără plata unor despăgubiri.

În paralel, legislația românească prevede posibilitatea denunțării acordurilor petroliere din motive de securitate națională, în contextul sancțiunilor impuse Lukoil. Această opțiune este pregătită prin instrumente legale care pot fi activate dacă se consideră că interesele strategice ale țării sunt afectate.

Compania se confruntă cu presiuni externe semnificative. Potrivit Reuters, Lukoil are termen până la 28 februarie 2026 să vândă activele din străinătate. Tranzacțiile sunt supuse aprobărilor și mecanismelor impuse de autoritățile americane.

Recent, Lukoil a anunțat un acord preliminar cu fondul american Carlyle pentru vânzarea diviziei care gestionează activele externe, dar procesul depinde de aprobări și este concurat de alți potențiali cumpărători.

Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm. Lukoil deține circa 88% din proiect, iar Romgaz restul, în jur de 12%. În 2025, erau planificate operațiuni de foraj, iar estimările preliminare indicau resurse de zeci de miliarde de metri cubi de gaze. Investițiile în explorare erau semnificative, iar proiectul reprezenta o parte importantă a strategiei de dezvoltare energetică a României.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a declarat că licența ar putea fi preluată de Romgaz în cazul în care Lukoil nu mai poate să își exercite drepturile de exploatare.

„Evident că da. Dar asta depinde de ce va solicita compania. Dacă va solicita, pentru că, până la urmă, s-ar putea ca achiziția asta să dureze mai mult timp. Dar există un act normativ pe care ANRM l-a propus, aprobat anul trecut, legat de acea licență, ca în situațiile respective, licența poate fi preluată de Romgaz”, a explicat Jurca.

Modificarea legislativă la care se referă oficialul este Ordonanța de Urgență nr. 67/2025, care modifică Legea petrolului nr. 230/2004. Actul normativ clarifică modul în care sancțiunile internaționale se aplică în zona de exploatare și explorare a resurselor petroliere, astfel încât să fie protejate interesele României. De asemenea, OUG 67/2025 detaliază procedura în cazul denunțării unilaterale a acordurilor petroliere cu mai mulți titulari.

Licența de explorare pentru perimetrul Trident expiră în octombrie. Până atunci, procedurile legale privind forța majoră, supravegherea activelor și eventualele tranzacții de vânzare trebuie finalizate. Statul român, prin Ministerul Energiei și ANRMPSG, monitorizează situația pentru a proteja interesele naționale și pentru a evalua oportunitatea unei preluări de către Romgaz.

Lukoil a ridicat o situație de forță majoră care afectează explorarea gazelor în perimetrul Trident și a inițiat un litigiu pentru recunoașterea acesteia. În contextul sancțiunilor internaționale și al supravegherii extinse asupra activelor rusești, proiectul Trident se află într-un punct critic, iar statul român analizează măsuri legislative și administrative pentru protejarea intereselor energetice și strategice ale țării.