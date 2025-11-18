Ludovic Orban, concediat de la Cotroceni. Declarațiile care l-au lăsat șomer. Surse

Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă Ludovic Orban. Potrivit unor surse politice, motivul este legat de declarațiile făcute de Orban în ultima perioadă despre PSD și legea magistraților.

Orban a susținut că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraților în forma finală:

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de preşedinte la Cotroceni, marţi, ei s-au înţeles, numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistraţii, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în speranţa că nu vor ataca la Curtea Constituţională. Să fim cinstiţi că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis totuşi aceste discuţii, în speranţa că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu atace la Curtea Constituţională.

Poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor este o poziţie complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată şi aşa chiar dacă se ajunge la forma cea mai bună pentru ei, cu 15 ani perioadă de tranziţie până se ajunge la vârsta de pensionare standard şi pensia la 75% din salariul net sunt cele mai bune condiţii de la nivelul Uniunii Europene pentru magistraţi.”

„Ce-i aşa complicat să dai un aviz, în condiţiile în care se cunoaşte conţinutul legii de mult timp şi, în mare parte, nu o să fie modificări majore, ci eventual o să mai flexibilizeze un pic cele două cifre iniţiale, adică procentul de 70, poate rămâne 70% sau cel mult se va da 75%, şi perioada de tranziţie. În rest, ce-i aşa complicat să dai un aviz?”

Orban a declarat că responsabilitatea premierului Ilie Bolojan pentru întârzieri este limitată, subliniind rolul PSD în blocarea reformelor: „Faptul că nu sunt adoptate toate pachetele legislative e mai puţin răspundarea premierului. Hai să analizăm foarte serios. De ce Curtea Constituțională întâi a întârziat o decizie şi după aia a decis că e neconstituţională pe formă, nu pe fond, pentru că patru judecători numiţi de PSD au votat în bloc alături de un judecător numit de Klaus Johannis, dar care vine tot din zona PSD, au votat în bloc pentru neconstituţionalitate, că nu avea aviz CSM.

Cine a venit cu ideea să se constituie grupuri de lucru în care să intre şi CSM şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie? Cumva Ilie Bolojan? Cine blochează o soluţie legată de restructurarea în administraţie, de reducerile de personal absolut necesare fără de care nu ne vom putea îndeplini angajamentele referitor la deficitul bugetar, evident PSD.

Eu nu zic că poate şi premierul Bolojan, în anumite situaţii, nu are flexibilitatea necesară deşi, din toată comunicarea publică, eu am văzut că există o anumită disponibilitate şi din firul evenimentului, există o anumită disponibilitate de a accepta soluţii de compromis, ca să spun aşa, soluţii care nu sunt strict voinţa sa ca premier.”

„PSD încearcă să fie la putere, să aibă toate beneficiile de partid aflat la putere, dar în acelaşi timp să joace în faţa opiniei publice rolul de principal opozant, transformând efectiv partenerul de guvernare şi premierul în funcţie care a fost votat, transformându-l în ţinta unor atacuri de cele mai multe ori nejustificate şi fără niciun fel de temei. „Dacă PSD nu îl mai doreşte pe Bolojan, atunci să îi retragă sprijinul şi să plece din coaliţie.”