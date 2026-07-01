Medicul chirurg Lucian Duță a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care comentează cazul centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din județul Bihor, anchetat de autorități în urma suspiciunilor privind tratamentul aplicat beneficiarilor.

În opinia sa, tragedia nu reprezintă doar un eșec al instituțiilor statului, ci și o dovadă a degradării morale a societății.

În mesajul său, Lucian Duță susține că atenția publică este concentrată mai degrabă asupra disputei politice generate de caz decât asupra persoanelor vulnerabile care au ajuns să trăiască în condiții inacceptabile.

Medicul afirmă că victimele sunt oameni lipsiți de apărare, iar responsabilitatea pentru situația lor este împărțită între familie, autorități și sistemul public de control.

La începutul postării, Lucian Duță vorbește despre experiența sa de medic chirurg și despre percepția pe care publicul o are asupra celor care practică specialități chirurgicale.

El afirmă că, deși chirurgii pot părea uneori reci sau lipsiți de empatie, această imagine reprezintă adesea un mecanism de protecție necesar pentru a putea lua decizii rapide și dificile în situații limită.

Potrivit medicului, adevărata prioritate este salvarea pacientului, iar rezistența psihică și fizică necesară profesiei nu exclude sensibilitatea față de suferința umană.

O mare parte a mesajului este dedicată situației persoanelor internate în centrul din Bihor.

Lucian Duță susține că mulți dintre acești oameni au fost abandonați de propriile familii și afirmă că lipsa implicării rudelor a făcut posibilă perpetuarea unor eventuale abuzuri. În opinia sa, dacă familiile ar fi urmărit constant situația celor internați, astfel de cazuri ar fi fost mult mai greu de ascuns.

Medicul apreciază că responsabilitatea morală nu aparține exclusiv celor care administrau centrul, ci și celor care au încetat să mai urmărească soarta părinților sau bunicilor lor.

În același mesaj, Lucian Duță ridică întrebări privind modul în care instituțiile de control au permis existența unor astfel de situații.

El consideră că explicația constă în corupție, nepăsare și lipsa respectului pentru demnitatea umană. Potrivit medicului, existența unor asemenea cazuri indică probleme sistemice și pune sub semnul întrebării eficiența mecanismelor de supraveghere și control.

Totodată, acesta afirmă că situația din Bihor nu ar reprezenta un caz izolat și își exprimă convingerea că probleme similare ar putea exista și în alte centre rezidențiale din România.

În partea finală a postării, Lucian Duță susține că azilul din Oradea a devenit un simbol al degradării morale a societății românești.

Medicul afirmă că tragedia reflectă nepăsarea față de persoanele vulnerabile și consideră că societatea are obligația de a analiza cauzele care au făcut posibilă apariția unor asemenea situații, dincolo de dezbaterea politică generată de caz.

Mesajul se încheie cu un apel la reflecție asupra responsabilității colective față de persoanele în vârstă și asupra valorilor care ar trebui să stea la baza unei societăți preocupate de protejarea celor vulnerabili.