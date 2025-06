Lucescu nu vrea să plece și își critică jucătorii

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României care nu vrea să demisioneze, în ciuda eșecurilor de până acum, a început să-și critice public jucătorii.

Comentând victoria obținută pe Arena Națională în etapa a patra a preliminariilor Campionatului Mondial, Lucescu a avut observații critice pentru jucătorii Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Alex Mitriță.

După acest meci, România ocupă locul 3 în grupă, având același număr de puncte ca Austria, dar cu două meciuri în plus disputate. Bosnia și Herțegovina conduce grupa cu 9 puncte. Locul 1 asigură calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, în timp ce locul 2 va duce la baraj.

Lucescu a tras concluziile după victoria cu Cipru, scor 2-0, menționând trei jucători remarcabili, dar și criticând deciziile luate de trei dintre „tricolori” în momente cheie.

Antrenorul recunoaște că a făcut greșeli tactice, cum ar fi întârzierea schimbărilor, și regretă că echipa nu a abordat la fel de bine un meci anterior, la Viena.

„A fost o victorie normală, având în vedere modul în care am jucat. Am alergat mult împotriva unei echipe considerate puternice, am avut angajament și pressing. Am dominat cu inteligență, ne-am creat ocazii și am avut posesie. Îmi asum greșelile, trebuia să-i chem pe băieți mai devreme. Așa ar fi trebuit să ne prezentăm și la Viena”, a mai spus Lucescu.