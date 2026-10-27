Republica Moldova. Unirea Republicii Moldova cu România nu este un obiectiv pe care autoritățile să îl poată decide în locul populației. Premierul român Luca Niculescu afirmă că un asemenea scenariu ține de opțiunea cetățenilor din ambele state. Până atunci, Bucureștiul își propune să dezvolte cooperarea cu Chișinăul. De asemenea să sprijine parcursul european al Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR Moldova, în timpul vizitei oficialului român la Chișinău.

Niculescu a evitat să prezinte reunificarea drept o decizie care ar putea fi luată la nivelul conducerii celor două țări. În schimb, a vorbit despre relațiile istorice și legăturile existente între România și Republica Moldova. De asemenea și despre necesitatea de a le consolida.

„Există multe legături între țările noastre. Evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori. Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană. Să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi”, a declarat premierul român.

Tema reunificării a căpătat o nouă vizibilitate în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al amenințărilor la adresa securității Republicii Moldova. În acest climat, dezbaterea privește nu doar legăturile dintre cele două state, ci și perspectivele Republicii Moldova de a-și păstra suveranitatea și de a-și consolida instituțiile democratice.

La începutul anului 2026, președinta Maia Sandu a făcut o declarație care a readus subiectul în prim-plan. Într-o discuție cu jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, șefa statului a spus că ar vota în favoarea unirii dacă ar avea loc un referendum pe această temă.

Maia Sandu și-a argumentat poziția prin dificultățile pe care le întâmpină Republica Moldova în actualul context internațional. Totuși, președinta a precizat că susținerea populară pentru unire nu este suficientă pentru ca aceasta să devină o opțiune realizabilă în prezent.

„Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască. Să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a afirmat Maia Sandu.

În acest context, integrarea europeană rămâne direcția urmărită de autoritățile de la Chișinău. Aceasta beneficiază de un sprijin mai larg și este considerată o cale de consolidare a statului și a instituțiilor sale.

O poziție favorabilă unirii a exprimat și președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu acordat presei germane în 2025, acesta a declarat că își dorește personal reunificarea Republicii Moldova cu România.

În același timp, liderul de la București a făcut o distincție între propria opțiune și voința cetățenilor de peste Prut. Nicușor Dan a precizat că România nu va iniția acțiuni în direcția unirii atât timp cât populația Republicii Moldova susține păstrarea actualei forme de stat.

Declarațiile arată că, deși subiectul este prezent în discursul unor lideri politici de pe ambele maluri ale Prutului, o eventuală reunificare nu este prezentată drept o decizie care poate fi impusă de autorități. Sprijinul cetățenilor rămâne esențial pentru un asemenea demers.

România și-a exprimat oficial disponibilitatea de a susține o eventuală reunificare și printr-o declarație adoptată de Parlament la 27 martie 2018. Documentul a fost aprobat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

În declarația solemnă, parlamentarii români au recunoscut legitimitatea aspirațiilor cetățenilor Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state. Totodată, au precizat că o asemenea evoluție trebuie să reflecte voința suverană a populației Republicii Moldova.