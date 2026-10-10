Republica Moldova. Ideea reunificării Republicii Moldova cu România rămâne deschisă pentru Maia Sandu. Președinta afirmă că subiectul nu a dispărut de pe agenda de discuții și că o eventuală decizie aparține cetățenilor. În paralel, șefa statului spune că prioritatea sa este integrarea europeană și pregătirea țării pentru semnarea tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeană.ro, la Chișinău, în marja Moldova Security Forum.

Întrebată despre reunificarea cu România și despre reacțiile pe care această idee le provoacă în capitalele europene, Maia Sandu a amintit că subiectul este discutat încă din perioada obținerii independenței Republicii Moldova.

Președinta a menționat că unii lideri consideră că țara ar avea mai multă siguranță dacă ar deveni parte a României. Alții cred că o asemenea decizie ar putea genera dificultăți.

„Până la urmă, e decizia cetățenilor. Nu pot eu să decid asupra unui asemenea proiect major pentru Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a amintit că, potrivit Constituției, o asemenea hotărâre poate fi luată doar cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

„E un subiect care a fost pe agenda de discuții și care rămâne pe agendă”, a subliniat președinta.

În același timp, Maia Sandu afirmă că autoritățile lucrează pentru ca Republica Moldova să fie pregătită să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.

„Noi am promis că vom reuși să pregătim țara pentru semnarea tratatului de aderare în 2028”, a declarat șefa statului.

Potrivit acesteia, Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic să închidă negocierile pentru anumite capitole. Pentru a avansa, sunt însă necesare și decizii formale din partea Uniunii Europene.

„Republica Moldova o văd în Uniunea Europeană. Acesta este obiectivul primordial pentru care eu și toți colegii mei muncim”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a vorbit și despre obstacolele care pot influența parcursul european al Republicii Moldova. Printre acestea se numără prezența ilegală a trupelor ruse în regiunea transnistreană și atacurile hibride.

Maia Sandu a declarat că autoritățile urmăresc o soluție pașnică și durabilă pentru conflictul transnistrean. Chișinăul discută cu partenerii europeni pentru a identifica o formulă care să nu întârzie integrarea europeană.

Șefa statului a subliniat și importanța cooperării cu România în domeniul securității.

„România este un partener foarte important pentru Republica Moldova și în domeniul apărării”, a declarat Maia Sandu.

Recent, Președinta Maia Sandu afirma că unirea ar putea oferi țării mai multă siguranță, însă recunoaște că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină această idee. Șefa statului a abordat subiectul în cadrul „Moldova Security Forum”, subliniind că integrarea europeană rămâne obiectivul pentru care autoritățile lucrează în prezent.

Maia Sandu a explicat că ideea reunirii cu România este discutată încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit președintei, motivele diferă de la o persoană la alta și țin de identitate, economie sau securitate.

La începutul acestui an, șefa statului a declarat că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, în cadrul unui podcast din Marea Britanie.