Televiziunile și posturile de radio din România sunt vizate de sancțiuni financiare mult mai severe din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Decizia vine în urma adoptării unei Hotărâri de Guvern care modifică și actualizează pragurile amenzilor contravenționale prevăzute în Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Ajustarea cadrului legal a fost realizată pentru a reflecta evoluția indicelui inflației din ultimii ani și pentru a readuce la un nivel eficient capacitatea de sancționare a autorității de reglementare.

Sanțiunile financiare din domeniul media nu mai fuseseră indexate de peste un deceniu și jumătate. În acest interval, degradarea puterii de cumpărare a redus impactul pe care amenzile îl aveau asupra radiodifuzorilor care încălcau legislația.

„Actualizarea amenzilor contravenţionale în funcţie de rata inflaţiei cumulate de la ultima stabilire a cuantumului acestora, în anul 2009, este justificată de diminuarea valorii reale a sancţiunilor ca urmare a evoluţiei preţurilor. În acest context, actualizarea amenzilor are ca scop corelarea nivelului acestora cu evoluţiile economice înregistrate în perioada 2009-2026 şi menţinerea eficienţei mecanismului de sancţionare.”

Calculul realizat de autorități ia în considerare creșterea cumulată a prețurilor de consum înregistrată pe parcursul acestei perioade lungi de timp.

„Pentru perioada august 2009-august 2026, indicele total al preţurilor de consum este de 220,17%. Aplicarea acestui indice la cuantumul maxim actual al amenzii, de 200.000 de lei, conduce la un cuantum maxim actualizat de 440.340 de lei.”

În aceste condiții, schimbarea normativă este văzută ca un pas obligatoriu pentru restabilirea unui echilibru între gravitatea abaterilor și efortul financiar pe care îl presupune achitarea unei sancțiuni.

„Prin urmare, intervenţia normativă este necesară pentru asigurarea unei corelări între nivelul sancţiunilor contravenţionale şi condiţiile economice actuale, precum şi pentru menţinerea eficienţei mecanismului de sancţionare a faptelor contravenţionale prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.”

Noile prevederi cresc considerabil sumele pe care CNA le poate solicita în cazul abaterilor grave. Pentru faptele încadrate la articolul 90 alineatul 2 din lege, limitele financiare au fost ajustate substanțial.

Astfel, sumele stabilite anterior între 10.000 și 200.000 de lei au fost înlocuite cu amenzi care pornesc de la 22.000 de lei și pot ajunge până la 440.000 de lei. Această categorie include nerespectarea regimului licențelor audiovizuale, retransmisia neautorizată a posturilor, folosirea tehnicilor de manipulare subliminală în calupurile publicitare, publicitatea mascată sau refuzul de a acorda dreptul la replică.

Majorări semnificative au fost introduse și pentru încălcările prevăzute la articolul 91 alineatul 3 din Legea 504/2002. În acest caz, amenzile au fost urcate la un interval cuprins între 11.000 de lei și 220.000 de lei, în condițiile în care vechile limite erau fixate între 5.000 și 100.000 de lei.

Aceste sancțiuni vizează furnizorii și distribuitorii de servicii media care nu se conformează deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliul Național al Audiovizualului sau altor obligații legale. Pentru o parte dintre aceste abateri, cadrul legal prevede aplicarea unei somații prealabile, prin care se fixează termenul și condițiile necesare pentru ca postul radio sau TV să intre în legalitate înainte de aplicarea amenzii.