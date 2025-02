International Lovitură devastatoare pentru armata rusă în regiunea Donețk







Forțele armate ale Ucrainei au reușit să distrugă complet comandamentul celei de-a 35-a brigăzi motorizate ruse, aflat în orașul ocupat Selidove, în regiunea Donețk. Potrivit informațiilor furnizate de postul de televiziune TSN, întreaga structură de comandă a unității din Rusia a fost eliminată.

Armata rusă acuză pierderi masive

Un corespondent al postului a relatat că militarii ruși se plâng de faptul că ofensiva ucraineană a dus la „moartea unui întreg cartier general de ofițeri ruși la Selidove”. Toți comandanții brigăzii ar fi fost neutralizați în această lovitură precisă, susțin surse din zonă, scrie The New Voice of Ukraine.

Atac coordonat cu ajutorul unei drone de recunoaștere

Operațiunea a fost susținută de Forțele Aeriene ale Ucrainei și a beneficiat de informații obținute de o dronă de recunoaștere de fabricație ucraineană, model Shark.

Potrivit jurnaliștilor ucraineni, drona a fost lansată de o femeie militar din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, cunoscută sub pseudonimul „Ultra”.

O profesoară de geografie, eroină pe front, în Donețk

Iulia Kirienko, jurnalistă a postului TSN, a dezvăluit că „Ultra” este, în viața civilă, o profesoară de geografie din Dnipro, care s-a alăturat forțelor ucrainene pentru a apăra orașul său natal de o posibilă înaintare a trupelor ruse.

Atacul din Selidove reprezintă una dintre cele mai puternice lovituri date de Ucraina forțelor ruse în ultima perioadă.

Conform datelor oferite de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, pierderile Rusiei în războiul din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă se ridică la aproximativ 847.860 de militari. De asemenea, Federația Rusă ar fi pierdut cel puțin: 9981 de tancuri (+6 în ultima zi); 20.777 (+22) vehicule blindate de luptă ; 22.820 (+35) sisteme de artilerie; 1273 (+2) MLRS; 1056 sisteme de apărare aeriană; 369 de aeronave și 311 elicoptere.