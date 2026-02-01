Locuri uitate și mistere vii: casele părăsite care sperie Bucureștiul

Bucureștiul, un oraș în continuă transformare, ascunde în spatele fațadelor moderne și al traficului intens numeroase clădiri abandonate — martori ai trecutului, relicve ale unor istorii trecute cu vederea. Unele sunt simple ruine, altele sunt monumente ale unor vremuri demult apuse, lăsate în paragină din lipsă de proprietari sau de resurse pentru restaurare, potrivit site-ului București.ro.

În cartiere precum Traian, Calea Călărași sau Dudești, rămân încă case din secolele XIX–XX care odată făceau parte din țesutul urban al „Micului Paris”. Astăzi, multe dintre ele sunt dărăpănate, acoperite de vegetație, cu ferestre sparte și uși căzute, pe modelul „porch house” tipic în estul Bucureștiului. Aceste case sunt relicve ale unei epoci trecute și riscă să dispară complet dacă nu sunt salvate sau restaurate.

Mulți trecători le observă doar din reflex, dar acestea sunt un punct fix al memoriei vizuale a orașului — martori tăcuți ai transformărilor urbane și ale evoluției sociale.

În București există mii de locuințe fără proprietari stabili, clădiri în care proprietarii au murit și moștenitorii nu le-au revendicat sau care au fost abandonate complet după retrocedări complicate. În multe cazuri acestea rămân neîngrijite, degradându-se treptat și transformându‑se în ruine pe care le întâlnești în zonele mai vechi ale orașului.

De exemplu, după dispariția unor familii sau lipsa moștenitorilor, case boierești din Cartierul Cotroceni sau zona centrală sunt acum în stare de degradare avansată, multe dintre ele cu garduri ruginite, acoperișuri prăbușite și fațade scorojite.

La marginea orașului, fostul complex industrial Chimopar (Dudești Chemical Enterprise) este un exemplu de ruină industrială abandonată. Fondată în anii 1890 pentru producerea de pulbere și substanțe chimice, fabrica a trecut prin cutremure, explozii și schimbări politice până la colapsul economic din 1989, după care a fost închisă complet.

În prezent, clădirile sunt ruine, cu pereți deteriorați și resturi industriale, oferind o imagine a trecutului industrial al Capitalei care a dispărut treptat.

Pe rețelele sociale și forumuri urbane, entuziaștii documentează case abandonate neoficial: mansarde vechi pe Strada Viitorului, case cu fațade bogat ornamentate dar lăsate să se prăbușească, sau clădiri neocupate în apropierea zonelor centrale, descrise chiar ca „mansion abandoned” în imagini ale exploratorilor urbani.

Deși nu sunt case în sensul clasic, unele construcții neterminate ale Bucureștiului își păstrează aura de locuri părăsite care „înfricoșează” privitorul. Un exemplu notoriu este Dâmbovița Center („Casa Radio”), un gigant neterminat construit în anii ’80, rămas ca un schelet de beton pe malul Dâmboviței după prăbușirea planurilor inițiale.