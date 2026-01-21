Ruinele unei bazilici antice, scoase la lumină în Italia. Clădirea ar fi fost ridicată de Vitruviu, părintele arhitecturii

Ruinele unei bazilici vechi de 2.000 de ani au fost descoperite în centrul orașului Fano, în Italia, oferind prima dovadă a legăturii cu opera celebrului arhitect roman Vitruviu. Structura a ieșit la iveală în timpul lucrărilor de reamenajare din Piazza Andrea Costa. Bazilica are formă dreptunghiulară, cu opt coloane pe laturile lungi și câte patru pe laturile scurte, potrivit primarului orașului Fano.

Coloanele au un diametru de aproximativ 1,52 metri și se estimează că atingeau o înălțime de circa 15 metri. Modul în care sunt dispuse și proporțiile lor corespund descrierilor lui Vitruviu din Cartea a V-a a tratatului „De Architectura”, unde acesta menționează o clădire construită în colonia din Fano, oferind detalii precise despre dimensiunile porticurilor și ale coloanelor, precum și despre sistemul structural bazat pe pilaștri și suporturi de colț.

Pe baza informațiilor din tratatul antic, arheologii au reușit să identifice și a cincea coloană de colț, ceea ce le-a permis să stabilească cu precizie orientarea bazilicii. Această descoperire confirmă existența unui monument impunător, menționat de „părintele arhitecturii” în Roma antică.

Deși scrierile lui Vitruviu au supraviețuit de-a lungul secolelor, până acum nu existau dovezi fizice ale structurilor pe care le-a proiectat. Descoperirea din Fano marchează prima clădire care poate fi atribuită cu certitudine celebrului arhitect roman.

Primele indicii privind existența clădirii au apărut în 2022, când o săpătură în apropierea Via Vitruvio a scos la iveală ziduri și pavaje din marmură de calitate superioară, sugerând prezența unei structuri importante în zonă.

„După secole de așteptare și cercetare, ceea ce până acum exista doar în scris a devenit realitate concretă, tangibilă și împărtășibilă”, a declarat primarul orașului Fano, Luca Serfilippi.

Vitruviu, arhitect și inginer activ în secolul I î.Hr., a stabilit principiile de proiectare care au definit o mare parte a arhitecturii romane antice. Lucrarea sa, „De Architectura”, cuprinzând zece cărți, este singurul text despre arhitectură din Antichitatea clasică care s-a păstrat până astăzi. În aceasta, Vitruviu a pus bazele filosofiei sale arhitecturale, bazată pe frumusețe, utilitate și rezistență, și a abordat domenii diverse, de la fizică la muzică.

Tratatul său a inspirat arhitecți renascentiști precum Mariano di Jacopo și Francesco di Giorgio Martini, iar cel mai cunoscut dintre urmașii săi este Leonardo da Vinci, care și-a conceput „Omul vitruvian” pe baza Cartei a III-a din „De Architectura”, unde sunt discutate proporțiile corpului uman.

Identificarea recentă a bazilicii din Fano oferă perspective noi asupra operei lui Vitruviu și contribuie la remodelarea narațiunii istorice a orașului. Ministerul italian al Culturii a anunțat că sunt în curs discuții pentru acordarea statutului de sit protejat de UNESCO, iar specialiștii lucrează la planuri pentru conservarea ruinelor fragile.

„Descoperirea are o importanță extraordinară, nu doar pentru comunitatea științifică, ci și pentru că aduce noi perspective asupra patrimoniului arheologic al orașului Fano. De astăzi, Fano dispune de un instrument prin care își poate povesti istoria la nivel mondial”, a subliniat cercetătorul Pessina.