Mișcarea de eliberare italiană din secolul al XIX-lea, cunoscută drept Risorgimento („renaștere”), a reprezentat procesul istoric prin care Italia a trecut de la o mozaică de state sub dominație străină la o țară unificată. Această transformare, încheiată în 1870 cu anexarea Romei, a fost alimentată de un amestec de idealuri naționale, aspirații liberale și dorință de independență.

Timp de secole, Peninsula Apenină fusese divizată între monarhii, ducate și teritorii controlate de puteri externe, în special de Austria, Spania și Papalitate. Totuși, unitatea limbii, culturii și memoriei istorice a păstrat vie ideea unei identități italiene. Revoluția Franceză și războaiele napoleoniene au introdus în peninsulă ideile de libertate, egalitate și fraternitate, iar crearea temporară a Republicii Italiene în 1797 a fost un prim simbol al unității naționale.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, elitele culturale și politice au preluat ștafeta. Giuseppe Mazzini, fondatorul societății secrete Tânăra Italie, a promovat o viziune republicană și naționalistă, chemând la o Italie liberă și indivizibilă. În paralel, Camillo Benso di Cavour, prim-ministru al Regatului Sardiniei, a urmărit unificarea prin mijloace diplomatice și economice, aliindu-se cu Franța împotriva Austriei. Iar Giuseppe Garibaldi, carismaticul lider al „Cămășilor Roșii”, a condus expediția din 1860 care a eliberat Sicilia și sudul Italiei.

Risorgimento a fost și o mișcare a ideilor. Liberalismul, republicanismul și constituționalismul au promovat drepturile cetățenilor și limitarea puterii monarhice. În același timp, socialismul timpuriu a introdus cerințe pentru justiție socială, reducerea inegalităților și reforme economice. Această diversitate de curente a făcut din Risorgimento o adevărată „renaștere spirituală”, nu doar politică.

În 1861, Victor Emanuel al II-lea a fost proclamat rege al Italiei, iar în 1870 Roma a devenit capitala noului stat. Procesul de unificare a pus bazele modernizării economice, a educației publice și a unei piețe unice italiene. Risorgimento a lăsat o moștenire durabilă – nu doar un stat unitar, ci și un sentiment național comun, care a transformat definitiv Italia dintr-un teritoriu fragmentat într-o națiune modernă și conștientă de propriul destin.