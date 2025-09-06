International Premieră pentru catolici. Peste o mie de persoane din comunitatea LGBT, pelerinaj la Vatican







Peste o mie de catolici LGBT+ și rudele lor participă, în acest weekend, la un pelerinaj prilejuit de „Anul Sfânt”, considerat de organizatori un „semnal important” pentru o mai mare deschidere și diversitate în Biserică. Deși aceștia au putut trece prin„Poarta Sfântă” din Vatican, Papa Leon nu le-a adresat vreun mesaj.

Mai mult de 1.400 de persoane din aproximativ 20 de țări au răspuns invitației asociației italiene „La Tenda di Gionata” (Cortul lui Jonathan) de a lua parte la acest jubileu, eveniment care are loc o dată la 25 de ani. Chiar dacă nu este prevăzută o audiență privată cu papa Leon al XIV-lea, momentul marchează o premieră: pentru prima dată, un pelerinaj al comunității LGBT+ figurează oficial în calendarul Jubileului.

Printre participanți se află și Yveline Behets, o femeie transgender de 68 de ani din Bruxelles, care a mers pe jos 130 de kilometri, împreună cu aproximativ 30 de pelerini LGBT+, de-a lungul drumului Via Francigena, până la Roma. Ea a mărturisit că se lovește adesea de „dificultăți relaționale și culturale” și că nu se simte mereu acceptată de Bisericăx

„Nu trebuie să ne înţelegem greşit cuvântul «primire»: nu suntem străini primiţi în mod excepţional sau mai regulat, facem parte din aceeaşi familie”, a declarat ea, potrivit AFP.

Sâmbătă după-amiază, participanții, la fel ca milioane de alți pelerini, au mers pe strada principală care duce la Vatican pentru a trece prin „Poarta Sfântă” a impunătoarei basilici Sfântul Petru.

În prima parte a zilei, sute dintre ei au participat la o liturghie la Biserica Chiesa del Gesu din centrul Romei, oficiată de vicepreședintele Conferinței Episcopale Italiene.

„Este un semnal foarte important pentru noi să ne simţim mai incluşi” în Biserică”, a un participant.

El și-a exprimat speranța că acest gest „va încuraja persoanele cu atitudini ambivalente să fie mai deschise față de homosexualii din Biserică”.

Totuși, într-o instituție cu o tradiție de două milenii, al cărei catehism cataloghează actele homosexuale drept „intrinsec dezordonate”, schimbarea rămâne un proces de durată.

„Există temeri şi o formă de necunoaştere cu privire la viaţa homosexualilor. Dacă toată lumea s-ar întâlni cu toată lumea, cred că multe bariere ar cădea”, a afirmat el.

De la alegerea sa în 2013 și până la decesul său din aprilie, Papa Francisc, recunoscut pentru susținerea unei Biserici deschise „tuturor”, a făcut numeroase gesturi de incluziune față de comunitatea LGBT, fără a schimba însă învățătura oficială a Bisericii.

Decizia sa de la sfârșitul anului 2023 de a permite binecuvântarea cuplurilor de același sex a stârnit critici puternice în mediile conservatoare, în special în Africa. Până în prezent, succesorul său american a fost foarte rezervat în această privință.

Pentru Beatrice Sarti, o italiancă de 60 de ani care venit să își însoțească fiul homosexual, „mai sunt încă multe de făcut”, începând cu schimbarea atitudinilor și mentalităților în Biserică.

„Mulţi dintre copiii noştri nu mai merg la biserică (...) pentru că li s-a dat de înţeles că greşesc. Acest lucru trebuie să se schimbe neapărat”, a spus ea.