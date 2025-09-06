Social Doi tineri din Craiova, cercetați penal după ce au organizat o cursă ilegală de mașini







Polițiștii Serviciului Rutier Dolj au demarat o anchetă în urma constatării unei infracțiuni legate de obstrucționarea circulației rutiere pe drumurile publice. Totul s-a petrecut pe DN 65F, când, în jurul orei 03:15, doi tineri cu vârstele de 21 și 23 de ani, ambii din Craiova, au participat la o cursă ilegală de mașini. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a confirmat faptul că pe numele celor doi au fost întocmite dosare penale pentru faptele săvârșite.

Doi tineri din Craiova au rămas fără permisele de conducere, pe durata anchetei care îi vizează. Măsura a fost luată după ce polițiștii au analizat o filmare în care se desfășura o cursă ilegală, incident ce a generat o sesizare din oficiu.

Potrivit reprezentanților Poliției, evenimentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 03:15, pe Drumul Național 65F. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, faţă de cei doi tineri fiind dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor”, se arată în comunicatul trasmis de către reprezentanţii Inspectoratului de Poliţe Judeţean Dolj.

Potrviit legii, participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.

Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă, potrivit lege5.ro.