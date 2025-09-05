Social Vagon deraiat la Drăgănești Olt. Circulația feroviară pe Magistrala București - Craiova a fost blocată







Un vagon al unui tren de marfă a deraiat vineri după-amiază, 5 septembrie, în stația CF Drăgănești Olt, blocând complet circulația pe Magistrala 100 București – Craiova. Garnitura, formată din 32 de vagoane încărcate cu cereale, avea primul vagon gol, acesta fiind cel care a sărit de pe șine, potrivit CFR SA.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că nu s-au înregistrat victime, dar circulația feroviară a fost întreruptă în totalitate în zona respectivă.

Pentru trenurile afectate, CFR SA asigură transbordarea pasagerilor cu autocare și microbuze între localitățile Radomirești și Caracal. Măsura vizează atât trenurile InterRegio de lung parcurs, cât și cursele regionale, inclusiv:

-IR 1824 Deva – București Nord

-R 9016 Craiova – Roșiori Nord

-IR 1691 București Nord – Timișoara Nord

Astfel, călătorii sunt transportați pe segmentul blocat, după care își continuă drumul cu trenul.

Echipele CFR au ajuns la fața locului pentru a ridica vagonul deraiat și pentru a verifica linia afectată. Autoritățile estimează că traficul ar putea fi reluat după ora 18:00, însă termenul depinde de evoluția operațiunilor de intervenție.

CFR SA avertizează că pot apărea întârzieri suplimentare sau modificări de traseu și pentru alte trenuri care tranzitează zona.

La începutul lunii iunie, un accident feroviar a avut loc în gara din Constanța. Trenul Interregio 1587 a fost tamponat de o locomotiva diesel hidraulică (LDH). Nu au existat victime.

Pe 5 mai, două trenuri ale CFR Călători s-au ciocnit în aceeași gară. În momentul în care trenul de călători IR 1586 se pregătea să părăsească stația, acesta a fost lovit de trenul IR 1688, care făcea o manevră de regarare a garniturii pe linia 1. În urma coliziunii, 14 persoane au fost rănite și aj primit îngrijiri medicale la fața locului.