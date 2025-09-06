Politica Ciprian Ciucu, atac la „noii patrioți” care n-au habar de istoria României și blamează Franța







Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a exprimat nedumerirea sa față de atitudinea noilor „patrioți” care critică Franța, în timp „Rusia e ok” pentru ei. În opinia edilului, aceste critici sunt promovate de persoane care „n-au habar de istoria României”, dar care își manifestă patriotismul prin gesturi simbolice pe platforme sociale precum TikTok.

Ciprian Ciucu a pus în discuție această contradicție, evidențiind faptul că în timp ce Franța este atacată, Rusia rămâne percepută într-un mod favorabil, fără o explicație clară.

„Ce aveți, fraților, cu Franța? Văd că „noii patrioți”, care n-au habar de istoria României, dar flutură steaguri pe TikTok, blamează (nu îmi e clar pentru ce) Franța. Iar Rusia e ok...”, îi întreabă primarul Ciprian Ciucu pe românii care atacă Franța în ultima perioadă.

Ciprian Ciucu spune în comentariul său că Franța a avut o influență semnificativă asupra evoluției istorice și politice a României, în special prin valorile promovate de Revoluția Franceză – libertate, egalitate, fraternitate. Aceste principii au reprezentat o sursă importantă de inspirație pentru mișcarea pașoptistă română și pentru evenimentele revoluționare din 1848.

Mai mulți intelectuali și lideri politici români ai secolului al XIX-lea, precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu și C.A. Rosetti, au studiat la Paris. Experiența lor în capitala Franței le-a permis să preia și să promoveze idei moderne, contribuind astfel la procesul de transformare socială și politică din Principatele Române.

„Ideile Revoluției Franceze (libertate, egalitate, fraternitate) au inspirat pașoptiștii români și revoluția de la 1848. Mulți tineri români (Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti etc.) au studiat la Paris și au adus acasă modele de modernizare”,

De asemenea, Franța, sub conducerea lui Napoleon al III-lea, a jucat un rol crucial în susținerea unirii Moldovei și Țării Românești în 1859. Această poziție diplomatică a fost una clară și asumată, chiar dacă marile puteri europene aveau poziții divergente în privința acestui proces. În plan internațional, Franța a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai cauzei românești, promovând „chestiunea românească” în cadrul discuțiilor europene.

„Sprijin pentru Unirea Principatelor (1859). Napoleon al III-lea a sprijinit direct și asumat diplomatic unirea Moldovei și Țării Românești, chiar dacă marile puteri erau împărțite. Franța a fost un avocat al “chestiunii ROMÂNEȘTI” pe plan european”, a mai arătat edilul.

Ciprian Ciucu a subliniat, de asemenea, rolul important pe care Franța l-a jucat în dezvoltarea și consolidarea statului român de-a lungul timpului. Potrivit acestuia, influența franceză s-a resimțit în special în perioada domniilor lui Alexandru Ioan Cuza și Carol I, când modelul administrativ, sistemul educațional și structura armatei au fost puternic inspirate de exemplele franceze.

„Consolidarea statului român. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza și apoi a lui Carol I s-au desfășurat sub influență franceză (administrație, educație, armată)”, arată Ciucu în postare.

Ciucu mai amintește că în timpul Primului Război Mondial, Franța a devenit principalul aliat al României. Trimiterea Misiunii Militare Franceze, condusă de generalul Berthelot, a avut un impact decisiv în reorganizarea armatei române, contribuind semnificativ la efortul de război.

Mai mult, sprijinul acordat de Franța a fost esențial în cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919–1920), unde România a obținut recunoașterea internațională a Marii Uniri, un moment crucial pentru întregirea teritorială a țării.

În perioada interbelică, Franța a jucat un rol de garant al independenței și integrității teritoriale a României prin încheierea unor alianțe militare strategice. În prezent, Franța continuă să fie un partener solid al României, sprijinind-o în cadrul Uniunii Europene și NATO, consolidând astfel poziția țării pe scena internațională

„Franța a investit un România si a repus Dacia de la Pitești pe harta producătorilor auto din Europa. Ce aveți fraților cu Franța”, a concluzionat primarul Sectorului 6, în postarea sa de pe social media.