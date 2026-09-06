Republica Moldova. Clădirea Gării feroviare este strâns legată de istoria Basarabiei începând cu anii 70 ai secolului XIX. Istoria acestei clădiri cunoaşte perioade mai frumoase, când au trecut regele Ferdinand cu regina Maria. Iar mai apoi şi regele Mihai. De aici au plecat la Iaşi deputaţii Sfatului Ţării, care au votat Actul Unirii cu România.

Clădirea păstrează şi amintiri dureroase. Pe aici au trecut mii de basarabeni care au fost deportaţi în Siberia de puterea sovietică.

Aproape un secol jumătate, Gara feroviară din Chișinău era considerată una din cele mai importante clădiri, deoarece cel mai important transport era anume cel feroviar.

Începând cu secolul 21, transportul feroviar de pasageri cedează treptat transportului aerian, care devine mai ieftin şi mai accesibil. În ultimii ani Gara feroviară din Chişinău primeşte mii de ucraineni, care vor să ajungă la Aeroportul din Chişinău, ca să plece în alte oraşe ale lumii.

În anul 1844, contele Mihail Voronţov, guvernatorul Basarabiei, aflată sub ocupaţie ţaristă, a propus ţarului Nicolae I un proiect dr cale ferată de cal pe ruta Odesa-Parcani. Ţarul a aprobat proiectul, cu condiţia ca să fie construită astfel încât pe ea să poată fi trase ulterior şi unităţi de tren.

Construcţia primei linii ferate a fost începută în 1863 şi finisată în 1864. Fiind deschisă abia în 1865. Ulterior s-a decis construcţia căii ferate până la Chişinău. Contractul pentru efectuarea lucrărilor fiind semnat cu baronul Ungher-Sterneberg. Lucrările au deviat însă de la prevederile contractului, fiind construit şi un pod peste Nistru.

Gara feroviară a fost construită în anii 1870. Potrivit unor date, la început a fost ridicată o clădire temporară din lemn. Clădirea nouă a gării a fost construită spre sfârșitul anilor 1870, după planul arhitectural al lui Ghenry Lonski.

Iar în august 1871, în gara Chişinău a sosit primul tren din orașul Odesa. Acesta fiind punctul de pornire în istoria căii ferate a Basarabiei. În 1873, de asemenea a fost dată în exploatare linia de cale ferată: Chișinău — Cornești, apoi prelungită până la Ungheni.

În iunie 1878, tronsonul Razdelinaia — Chișinău — Ungheni a trecut în gestiunea Căilor Ferate (Rusești) de Sud-Vest. Peste un an în sub­ordinea acesteia a fost transmisă calea ferată Tighina — Galați.

Clădirea Gării Chişinău, construită după proiectul lui Ghenry Lonski, reprezenta o bijuterie arhitecturală. Clădirea gării, cu trei etaje, cu turnuri pătrate, arată ca un castel din poveşti. In clădire au fost construite o sală de aşteptare, magazine şi cafenele, o sală confortabilă pentru pasagerii de prima clasă, camere mai modeste pentru persoanele de clasa a doua şi a treia.

Se spune că mulţi orăşeni preferau să se plimbe prin gară. Gara era situată la periferia oraşului, iar în jurul ei era loc pustiu. Mai târziu, aici au fost ridicate case de locuit şi Şcoala eparhială de fete.

După ce a fost parțial restaurată, după distrugerea ei parțială în 1941, în anul 1944 a fost distrusă complet în urma bombardamentelor.

În anul 1948, gara a fost reconstruită de către arhitecții Alexei Șciusev și Leonid Ciuprin. Pentru construcție a fost utilizată piatră. Iar pentru finisare – cărămidă. Iar la lucrările de construcţie au fost folosiţi prizonieri de război nemţi şi români.

Printre construcțiile adiacente care au mai fost ridicate se numără pavilionul de tramvai, ridicat lângă clădirea gării, în 1976.O noua reconstrucție a gării a demarat la 30 iulie 2003. Atunci a fost reconstruit acoperișul deasupra pavilioanelor de plecare.

Clădirea gării se deosebește prin îmbinarea tradițiilor arhitecturale populare cu elementele unor monumente arhitecturale ale Basarabiei de la sfârșitul sec. XIX, începutul sec. XX.

După declararea Independenţeii Republicii Moldova, în scuarul gării au fost amplasate două monumente unice. O locomotivă şi monumentul în memoria victimelor deportărilor comuniste.

Ultimul a fost amplasat la intrarea în aleea gării şi reprezintă un tren al durerii, al suferinţei şi al morţii. Un capăt al vagonului are imaginea integră a oamenilor, iar până la sfârşit, aceştia devin componente ale trenului, mecanisme, bucăţi de metal, roţi, uşi, geamuri.

Locomotiva, instalată sub podul de lângă gară, a făcut cândva legătura dintre Ungheni şi satul Corneşti şi a operat pe această rută până în anul 1969. Locomotiva a fost fabricată în Polonia, oraşul Poznan.