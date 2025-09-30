Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

Barron Trump a atras atenția din nou, după ce o sursă a confirmat că fiul președintelui american Donald Trump a avut recent o întâlnire la Trump Tower, în New York, potrivit PageSix.

Deși alegerea locului ar putea părea un gest ostentativ, decizia ar fi fost luată în primul rând din motive de securitate, spun persoane apropiate familiei.

Potrivit relatărilor, tânărul în vârstă de 19 ani ar fi dorit să petreacă timp cu o persoană specială, însă echipa de securitate i-a recomandat să organizeze întâlnirea într-un loc sigur.

Astfel, un întreg etaj al celebrului Trump Tower a fost închis pentru ca Barron să se bucure de câteva ore de liniște.

„A fost strict o chestiune de securitate”, a declarat o sursă, adăugând că alegerea nu a avut legătură cu „flexul” de a aduce pe cineva într-o clădire care poartă numele familiei.

Barron Trump locuiește în prezent la Washington D.C., unde urmează cursurile campusului din capitală al Universității New York (NYU).

Universitatea oferă programe de elită în domenii precum politică, economie, istorie, jurnalism și politici publice, ceea ce ar putea contura viitorul academic al fiului cel mic al lui Donald și Melania Trump.

Popularitatea lui Barron Trump nu a trecut neobservată în rândul colegilor săi. Un student de la campusul principal din New York a povestit:

„Este foarte înalt și puțin stângaci, dar era mereu în centrul atenției. Avea o mulțime de fete care îl urmăreau.”

O altă sursă citată de revista People l-a descris ca pe „un adevărat cuceritor”.

„Este la [Stern School of Business], deci studiază afaceri într-un fel. E sigur un bărbat al femeilor. E foarte popular, înalt și atrăgător. Multă lume crede că e chiar frumos”, a spus aceasta, într-o traducere a declarației.

Un aspect inedit al vieții sale de student ține de modul în care comunică. Din motive de confidențialitate, Barron nu își poate împărți numărul de telefon cu noii colegi, pentru a evita scurgerile de informații.

În schimb, el alege să folosească platforme de gaming precum Xbox sau aplicația Discord pentru a rămâne conectat cu prietenii.

„Este soluția lui de moment”, a spus un apropiat, adăugând că o simplă divulgare a numărului personal ar provoca „un adevărat carusel de apeluri”.

Faptul că un simplu moment personal precum o întâlnire necesită măsuri stricte de securitate arată cât de complicată este viața tânărului Trump.

Dincolo de statutul de „fiul fostului președinte”, el devine treptat o figură publică de sine stătătoare, cu propriile provocări și propriul drum.

La nivel social, atenția intensă asupra vieții sale private ar putea influența modul în care își construiește identitatea.

Unii experți în comunicare consideră că Barron Trump ar putea deveni, pe termen lung, un nume cu greutate în spațiul public american, fie că va continua pe drumul afacerilor, fie că se va orienta spre politică.

Într-un context internațional, imaginea sa este urmărită cu interes, mai ales datorită legăturilor puternice ale familiei Trump cu scena politică globală.

Deocamdată, însă, el pare să-și dorească doar o viață de student obișnuit, chiar dacă aceasta se desfășoară sub lumina reflectoarelor.